Evandro adia explicações sobre contratos com Xekmat

O secretário de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Félix Carneiro, pediu à Comissão Permanente de Educação, Cultura e Turismo da câmara mais uma semana de prazo para prestar esclarecimentos sobre os contratos entre a pasta e a empresa Xekmat Promoções e Eventos.

A reunião, que estava prevista para esta segunda-feira, dia 27, foi transferida para a próxima, dia 3. No último dia 13, o LIBERAL revelou que a secretaria e a produtora fabricam contratos de exclusividade para fazer contratos de shows artísticos sem licitação.

No ofício em que solicitou o adiamento, Evando afirma que o prazo é necessário para que possa estar acompanhado, na reunião, do secretário de Governo, Rodrigo Maiello, que passou recentemente por um procedimento cirúrgico. De acordo com o Carneiro, o colega “é o responsável pela relação institucional entre os poderes Executivo e Legislativo”.

O convite ao titular da pasta foi proposto pelo presidente da comissão, José Luís Fornasari, o Joi (PPS), e aprovado pelos demais membros, Celso Ávila (PV) e Gustavo Bagnoli (DEM).

Pela Lei de Licitações, artistas podem ser contratados sem licitação pelo Poder Público em duas situações: de forma direta, ou através de seu representante exclusivo. Profissionais ouvidos pelo LIBERAL negaram que a produtora os represente, de fato. Alguns deles chegaram a dizer que só assinaram o documento a pedido da prefeitura. Desde 2015, a Xekmat recebeu R$ 57,9 mil pelo “fornecimento” de 32 atrações artísticas para uma série de eventos da secretaria.