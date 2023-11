EUA ultrapassam China e se tornam principal destino das exportações de Santa Bárbara

Exportações para os Estados Unidos atingiram US$ 140 milhões em 2023, enquanto para a China totalizaram US$ 1,73 milhão

O porto de Santos, entreposto para exportações brasileiras - Foto: Codesp/Divulgação

Os destinos das exportações de Santa Bárbara d’Oeste tiveram uma mudança significativa entre janeiro e outubro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Os Estados Unidos, que ocupavam a segunda posição em 2022, ultrapassaram a China e se tornaram o principal destino neste ano.

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações para os Estados Unidos atingiram a marca de US$ 140 milhões em 2023, enquanto as exportações para a China totalizaram US$ 1,73 milhão.

Em 2022, a situação foi inversa, com a China liderando as exportações de Santa Bárbara d’Oeste, somando US$ 160 milhões, enquanto os Estados Unidos receberam US$ 20 milhões.

Nivaldo José da Silva, diretor titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Santa Bárbara, atribui essa mudança ao impacto da pandemia.

Ele sugere que as empresas americanas, que anteriormente dependiam de fornecedores na Ásia, redirecionaram estrategicamente as operações para outras regiões.

Em Santa Bárbara d’Oeste, onde filiais de multinacionais operam, é possível que estas estejam contribuindo para o aumento das exportações para os Estados Unidos.

Silva destaca ainda o aspecto positivo da transição, observando que o mercado internacional para a indústria está aquecido, e demonstra otimismo em relação à continuidade desse cenário promissor.

O economista Paulo Oliveira, do Observatório da PUC-Campinas, tem duas hipóteses para explicar a mudança nos destinos de exportação.

A primeira sugere que os produtos mais exportados por Santa Bárbara d’Oeste são os mesmos mais demandados pelos Estados Unidos. E a segunda considera a possibilidade de uma intensificação no comércio com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que ocorre uma diminuição nas exportações dos produtos tradicionalmente direcionados para a China.

Além da mudança do destino das exportações, Santa Bárbara também tem vendido menos para o exterior. Entre 2022 e 2023, as exportações caíram de US$ 237,6 milhões para US$ 181,2 milhões, no período entre janeiro e outubro.

Os produtos mais exportados pelo município entre janeiro e outubro de 2023 incluem bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores, exaustores (representando 69% das exportações), pneumáticos (8,2%) e tornos (4,4%).

Veja os números das exportações da cidade

Total exportado (jan-out)

2022 US$ 237,6 milhões

2023 US$ 181,2 milhões

Parceiros comerciais (jan-out)

2022

1) China US$ 160 milhões

2) EUA US$ 20 milhões

3) Argentina US$ 16 milhões

2023

1) EUA US$ 140 milhões

2) Argentina US$ 14,4 milhões

3) Chile US$ 4,2 milhões

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços