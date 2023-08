Etec de Santa Bárbara: professores entram em greve e planejam passeata

Um total de 31 professores da Etec Professor Doutor José Dagnoni, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, aderiram nesta quarta-feira (9) à greve dos trabalhadores do Centro Paula Souza — que foi deflagrada no início desta semana. A expectativa é de que os profissionais realizem nesta quinta (10) uma passeata com participação de alguns alunos, com saída marcada para as 9h na escola, com ponto de chegada no Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum.

Ao todo, 31 professores aderiram à preparação – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Nesta quarta, mais de 600 alunos tiveram aulas com outros professores que não estão participando do movimento ou realizaram atividades fora da sala de aula. Alguns deles também ajudaram espontaneamente os grevistas a confeccionar faixas e cartazes que foram pendurados na fachada da Etec.

As principais reivindicações, segundo o Sinteps (Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza), são reajuste salarial, pagamento imediato do bônus resultado — que a categoria diz estar atrasado —, revisão do plano de carreira dos professores e diálogo quanto à proposta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de implementar o ensino técnico na rede estadual.

“A ideia é de que o secretário [Vaham Agopyan, de Ciência, Tecnologia e Inovação] e a superintendente [Laura Laganá, do Centro Paula Souza] sentem com os representantes do sindicato e coloquem em pauta as nossas reivindicações. Queremos que eles entendam a situação que a gente está passando”, apontou o professor Ederson Miranda dos Santos.

Segundo a professora Camila Spadaro, não há previsão para encerramento da greve. “Em greves, a gente vive um dia de cada vez. Temos uma união muito forte dentro da equipe, então esses 31 professores vão decidir juntos. E estamos em contato com os professores de outras cidades daqui da região também”, disse.

Paralisação teve início nesta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Ainda de acordo com o grupo de professores, muitos dos profissionais que trabalham na Etec de Santa Bárbara também atuam na Fatec Ministro Ralph Biasi em Americana e, por este motivo, é possível que as paralisações também se estendam para a faculdade. O LIBERAL entrou em contato com a Fatec e, até o momento, não há qualquer movimentação.

REGIÃO

Das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), apenas as unidades da Etec de Nova Odessa e de Santa Bárbara foram afetadas pela greve. A Etec e a Fatec de Americana ainda estudam participar, assim como a Fatec de Sumaré. Os profissionais da Etec de Hortolândia decidiram não aderir.