Estudo sobre solução para viaduto do km 139 da SP-304 deve ser concluído neste mês, diz DER

O estudo que busca encontrar uma solução para o viaduto que fica sobre o km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, deve ser concluído ainda em setembro, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A análise busca evitar novos acidentes no trecho.

Viaduto convive com problemas envolvendo caminhões – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Entre as opções estudadas pelo DER estão o rebaixamento do asfalto da via ou a elevação do viaduto, que tem 5,1 metros de altura. Os trabalhos foram iniciados pela área técnica do departamento no fim de julho, conforme noticiou o LIBERAL.

À época, o local estava interditado devido a um acidente em junho, quando um caminhão que trafegava pelo km 139 atingiu o elevado, que teve a estrutura danificada.

Foi necessária uma obra de reparo, que custou cerca de R$ 170 mil. O tráfego no trecho foi liberado apenas no dia 2 de agosto.

Com um fluxo médio de 60 mil veículos por dia, o viaduto convive com problemas envolvendo caminhões.

Outro caso aconteceu em setembro de 2021, quando um veículo atingiu a estrutura e a danificou. Por conta disso, o viaduto ficou interditado por dez meses – as obras demoraram sete meses para começar.

Enquanto não há uma definição da equipe técnica sobre o que será feito no local, o viaduto está sinalizado com a altura máxima permitida para a passagem de veículos.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.