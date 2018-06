Estudante fica ferido na perna após bombinha estourar

Um estudante de 13 anos ficou com a perna ferida após uma bombinha que ele havia levado para a escola estourar. O dispositivo foi ativado após um colega ter dado tapas no bolso da bermuda em que a bomba estava, provocando queimaduras em sua panturrilha. O caso foi registrado na escola estadual Professora Neuza Maria Nazatto de Carvalho, no bairro Molon, às 18h20 de terça-feira (19).

Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois alunos compraram cinco bombinha do tipo festa junina em um comércio próximo à escola com o objetivo de soltá-las na rua após as aulas. Duas delas foram entregues a um amigo deles antes de entrarem na escola. Uma foi guardada dentro da bolsa da vítima e a outra ficou no bolso de sua bermuda, junto com uma caixa de fósforos. A outra ficou com o colega dele, um estudante de 14 anos.

Durante a aula de artes, o aluno mais velho começou a dar tapas no bolso da bermuda do amigo onde sabia que estava a bomba. Ela foi acionada e explodiu, provocando queimaduras na panturrilha direita do aluno e danificando sua roupa, que acabou derretendo e grudando na pele. Os responsáveis foram chamados à escola e o estudante que ficou ferido passou por exame de corpo delito no IML (Instituto Médico Legal).

O pai do estudante conversou com a reportagem e disso que o filho passou por atendimento no Pronto-Socorro Afonso Ramos e está bem. O caso foi registrado no Plantão Policial como lesão corporal.

A Secretaria Estadual de Educação disse que a direção escola convocou uma reunião do Conselho para analisar o caso e definir as providências que serão adotadas. Os dois alunos envolvidos no caso foram suspensos.