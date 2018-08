Estudante é agredida por ex-namorado em Santa Bárbara

Uma estudante de 23 anos foi agredida pelo ex-namorado na noite de terça-feira (28) em Santa Bárbara d’Oeste. O agressor arrancou à força o capacete que a vítima usava, apertou seu pescoço e tirou uma corrente que ela usava. Ele ainda a ameaçou caso a estudante não reate o relacionamento. O caso foi registrado no Plantão Policial como lesão corporal e violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ia de moto para a faculdade por volta das 20h quando foi “fechada” pela moto do ex-namorado na Rua Doutor Tércio Rodrigues, no bairro Souza Queiroz. O homem então desceu do veículo e passou a agredi-la, pedindo que voltassem a namorar. O relacionamento dos dois durou três anos e eles estão separados há outros três, segundo depoimento da vítima à Polícia Civil.

Ao ir embora, o agressor ainda levou a corrente que a estudante usava e disse que ela ligasse para se encontrarem. A vítima procurou a delegacia e registrou a agressão.