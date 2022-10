Estrutura ao lado da Ponte do Funil vai passar por vistoria do DER

Medida ocorre após um idoso ter caído no vão entre a nova estrutura e a antiga, no dia 13 de outubro

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) informou ao LIBERAL que irá vistoriar a estrutura desativada ao lado da nova Ponte do Funil, localizada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), entre Santa Bárbara d’Oeste e Limeira.

A medida ocorre após um idoso ter caído no vão entre a nova estrutura e a antiga, no dia 13 de outubro. Paulo Marcelino dos Santos, de 65 anos, despencou no Rio Piracicaba e morreu. O corpo dele foi encontrado dois dias depois pelo filho.

Idoso caiu em vão entre a nova estrutura e a antiga, em 13 de outubro – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A cobrança sobre a segurança no local também foi feita pelo vereador Carlos Fontes (União Brasil). O parlamentar pediu providências ao Governo do Estado para a instalação de tela de aço de proteção, além do conserto da defensa (barreira de segurança), entre a antiga e a nova estrutura da ponte.

O apelo do vereador é destinado ao governador Rodrigo Garcia (PSDB), ao secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, e ao superintendente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Celso Gonçalves Barbosa.

“A antiga Ponte do Funil já foi palco de várias tragédias e mortes. Muitos veículos já caíram, pelo fato dela estar localizada em uma curva acentuada.”

Carlos Fontes ressalta que a construção de uma nova ponte ao lado da antiga deixou um vão aberto, situação que coloca muitos cidadãos em risco, principalmente os pedestres.

Segundo o DER, o local será vistoriado por uma equipe técnica nos próximos dias.