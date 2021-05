Estelionatária que dá golpe do ‘falso depósito’ na região é presa em Santa Bárbara

Mulher foi presa no Jardim das Orquídeas, após tentativa de golpe em Piracicaba, mas vai responder em liberdade

Uma auxiliar administrativa de 39 anos, suspeita de ser uma estelionatária que dá o golpe do “falso depósito” na região foi presa na tarde desta quinta-feira (27), em Santa Bárbara d’Oeste. A prisão aconteceu na Rua Geraldo Pereira de Brito, no Jardim das Orquídeas.

A Polícia Civil de Santa Bárbara conseguiu capturar a estelionatária após ser comunicada por agentes de Piracicaba de que ela havia tentado aplicar um golpe em uma loja de cosméticos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), que não respondeu sobre a quantidade de vítimas da estelionatária.

A vítima da tentativa de golpe em loja de cosméticos percebeu que o dinheiro do depósito não caiu e acionou a polícia. Em uma ‘emboscada’, um motorista que buscou as mercadorias, contratado pela golpista, foi abordado pela polícia e informou o endereço dela, em Santa Bárbara.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No local, no Jardim das Orquídeas, a indiciada foi localizada e confessou o golpe, informou a SSP. Ela foi conduzida à delegacia, autuada em flagrante e acabou presa. O caso foi registrado como estelionato pelo 2º DP de Santa Bárbara.

No entanto, nesta sexta-feira (28), o juiz Cassio Henrique Dolce de Faria, de Santa Bárbara, expediu alvará de soltura e a auxiliar suspeita de estelionato vai responder pelo crime em liberdade.

Na decisão, ele alega que ela é ré primária e que os crimes cometidos não são violentos. A estelionatária deve comparecer a todos atos do processo e informar seu endereço.

Vítimas

A reportagem conversou com duas vítimas, que não quiseram se identificar, ambas moradoras de Santa Bárbara. Uma delas relata ter tido prejuízo de R$ 700 e a outra de R$ 800.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

O modo de agir da estelionatária era o mesmo, enviava imagem falsa do comprovante do depósito e, quando a vítima cobrava, ela dizia que era um problema no banco, prometia resolver e mantinha contato, continuava simpática e até fazia novas encomendas.

De acordo com as vítimas, ela aplicou golpes em Americana, Santa Bárbara, Limeira, Piracicaba e até Sorocaba, dentre outras cidades, tendo como alvo revendedoras de produtos de cosméticos, semi joias, bolsas, roupas entre outros.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

Em julho do ano passado, o LIBERAL noticiou que a estelionatária já havia feito pelo menos 17 vítimas em Americana e Santa Bárbara desde o início do ano, ao realizar grandes compras de cosméticos e não pagar.

A reportagem não conseguiu contatar a golpista.