Estado repassa R$ 1,4 milhão para mais 10 leitos de UTI em Santa Bárbara

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo repassou uma verba de R$ 1,4 milhão para que a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste implante mais dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em sua rede pública no combate ao novo coronavírus (Covid-19).

O sistema de saúde barbarense está pressionado, tendo registrado nesta quinta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, uma taxa de 100% de ocupação de todos os leitos, incluindo os com ou sem respiradores – quatro novas mortes pela doença foram confirmadas ontem.

Ao LIBERAL, a assessoria de imprensa do executivo informou que três dos dez leitos previstos já foram instalados e estão em funcionamento no Hospital Santa Bárbara, enquanto que, os outros sete, ainda serão habilitados no mesmo local. Com o reforço na estrutura, a cidade chegará a 43 leitos de UTI – hoje, são 36.

Há ainda 37 leitos sem respiradores, totalizando 73 leitos públicos na estrutura municipal, com ocupação total. Além do Hospital de Campanha, dos anexos e dos prontos-socorros Edison Mano e Afonso Ramos, a prefeitura utiliza para internações o Hospital Santa Bárbara, administrado pela Santa Casa de Misericórdia, com quem possui um convênio para atender casos do SUS (Sistema Único de Saúde).

A verba do Estado foi oficializada nesta quinta, com a publicação no Diário Oficial do Estado. Outros oito municípios também foram contemplados com recursos, mas Santa Bárbara d’Oeste foi a única da RPT (Região do Polo Têxtil) a figurar na lista dos beneficiados.

A Secretaria Estadual de Saúde informou ter enviado dez respiradores para serem instalados nos respectivos leitos criados. “Isso é fruto do compromisso do Estado com a assistência e o combate à pandemia”, diz a nota enviada ao LIBERAL.

Paralelo a isso, ainda há uma tentativa dos prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) de fazer com que o Estado transforme o Hospital de Campanha da cidade, que hoje possui leitos de média complexidade, em uma unidade capaz de receber leitos de UTI.