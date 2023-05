Estado entrega 28 moradias para idosos no conjunto habitacional Vida Longa, em Santa Bárbara

Terezinha ficou feliz com a nova moradia barbarense - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Os 28 moradores do conjunto habitacional Vida Longa receberam as chaves de suas casas durante uma solenidade, na tarde desta quinta, no Cândido Bertine, em Santa Bárbara d’Oeste.

As residências contam com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço e, inclusive, possuem um dispositivo de segurança que pode ser acionado em eventuais emergências. O evento contou com a presença de representantes do Governo do Estado, prefeitura e vereadores.

Uma das beneficiadas é a aposentada Lindamar da Silva, 70, que residia sozinha em uma casa alugada e pagava R$ 500. Ela recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e ainda tem despesas com remédios. “Não tenho filhos. Sobrava muito pouco para a comida. Muitas vezes, meus vizinhos me ajudavam”, diz.

Terezinha Pereira Rangel, 73, ficou feliz com a nova moradia, pois depois de muito tempo vai ter um pouco mais da aposentadoria. Ela também pagava aluguel de R$ 580. “O lugar é lindo demais e meu banheiro é enorme e com todas as adaptações.”

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) diz que todos os custos com moradia e outras despesas ficarão por conta da administração. “A proposta é que os moradores possam ter uma boa qualidade e possam morar aqui a vida toda”, destaca.

De acordo com a administração, o Vida Longa é destinado às pessoas com 60 anos ou mais, preferencialmente sozinhas e com vínculos familiares fragilizados.