Estado autoriza novo acesso à Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

Obra recebeu aval da Artesp, mas com apontamento de necessidade de melhorias no retorno do km 122 da Bandeirantes

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), autarquia vinculada ao Estado, autorizou na semana passada a construção de um novo acesso no km 122 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para possibilitar a pavimentação de uma via que vai chegar até a Estrada Municipal Ernesto de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste. O anúncio foi feito pela prefeitura nesta quarta-feira (18).

Ao LIBERAL, a agência disse que a viabilidade de implantação está sendo estudada para verificar as intervenções necessárias.

Já a CCR AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, afirmou que ainda não recebeu o projeto para se manifestar, mas destacou que há situações condicionais para que a obra seja permitida no local.

O Executivo barbarense levou a proposta ao Estado em julho do ano passado. No documento, duas alternativas de acesso foram apresentadas: uma no km 122 + 200m e outra no km 125, ambas no sentido interior.

A intenção é fazer uma estrada municipal para interligar esse novo dispositivo e a Estrada Ernesto de Cillo, em ponto próximo à antiga Usina de Cillo e ao Loteamento Solaris.

Histórico

A Artesp e a Consultoria Jurídica da Secretaria de Parceria em Investimentos do Estado tiveram de analisar o projeto, o que durou cerca de 9 meses.

As respostas dos órgãos foram publicadas na semana passada e apenas a proposta do acesso do km 122 foi considerada viável, uma vez que ali já existe um retorno.

Porém, a autarquia apontou que há necessidade de fazer melhorias neste retorno, bem como deverá ser feita uma via local ou coletora para a interligação.

De acordo com o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (PL), a expectativa é gerar 10 mil empregos após a inauguração do acesso.

“Nós temos a previsão de trazer grandes empresas e conectar [a rodovia] ao planejamento que a gente tem na região do Distrito Industrial, dos loteamentos empresariais do Solaris para conseguir mais desenvolvimento”, anunciou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Após questionamento da reportagem, a prefeitura informou que o trâmite administrativo e de planejamento do traçado da estrada municipal teve início e está em andamento.