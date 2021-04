Estação Cultural da Fundação Romi oferece oficina de Joias Têxteis

A oficina oferece 35 vagas para maiores de 16 anos; as inscrições estão abertas

A Estação Cultural da Fundação Romi abre inscrições para oficina cultural de Joias Têxteis online. Serão dois encontros, no dias 8 e 15 de maio, das 14 às 16 horas.

Os interessados devem realizar a inscrição através de um formulário. São 35 vagas disponíveis, para pessoas a partir de 16 anos.

A proposta da oficina é estimular a criação de joias têxteis a partir de materiais acessíveis encontrados em armarinhos e lojas de aviamento, além de propor o contato com os aspectos do empreendedorismo no setor da economia criativa.

A oficina cultural faz parte do projeto ‘Estação Criativa’, selecionado no Edital Proac Expresso da Lei Aldir Blanc.