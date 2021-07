Especialista em segurança, New Force faz 14 anos e investe em novo produto

Atuação no mercado de segurança patrimonial há mais de uma década garante experiência da New Force - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A New Force completou em 1º de julho 14 anos de atuação no mercado de segurança patrimonial. Com estrutura completa, a empresa sediada em Santa Bárbara d’Oeste consolidou a excelência em atendimento ao investir em um novo produto: energia solar.

Levando na bagagem ampla experiência na área da segurança, a New Force oferece ao mercado monitoramento 24h, monitoramento GPRS, monitoramento digital, sistemas de alarmes, interfones, ronda noturna, automatização de portões e cercas elétricas, além de manutenções preventivas e corretivas em sistemas de segurança eletrônica.

Desde o início deste ano, a empresa também ampliou o leque e inseriu energia solar entre suas opções aos clientes. Diretora da New Force, Lígia Ribeiro contou que esse novo produto surgiu para atender a uma demanda identificada no mercado.

“Energia solar tem tudo a ver com nosso setor, está agregada. Não é só vender, é oferecer a instalação correta e de qualidade ao cliente”, disse a diretora.

Eampliou ampliou o leque e inseriu energia solar entre suas opções aos clientes – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Ao longo dos 14 anos trabalhando com segurança patrimonial, a New Force adquiriu todo o conhecimento para oferecer a proteção mais eficaz.

“Não é apenas instalar uma simples câmera, um alarme. É preciso instalar no local certo, estratégico, senão não vai adiantar nada. Fomos nos especializando cada vez mais para oferecer realmente uma boa proteção”, contou Lígia.

Um dos principais diferenciais da empresa é o monitoramento 24 horas. “Nosso diferencial é o atendimento. Tenho uma equipe de cinco funcionários para não ter falhas no atendimento de alarme. Se um não atender, tenho mais quatro pessoas prontas”, afirmou a diretora.

Sediada em Santa Bárbara, a empresa está preparada para oferecer suporte a qualquer região do País. Os clientes estão espalhados pelas cidades de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Santa Fé do Sul e no litoral. “Tenho que estar com as câmeras funcionando para dar esse atendimento fora da cidade, e caso precise, temos o apoio da Polícia Militar”, contou Lígia.

Diretores Eduardo e Lígia Ribeiro – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

A aposta em energia solar faz parte do compromisso da New Force com inovação constante, com o objetivo de oferecer o melhor em tecnologia. Movida por essa missão, a empresa completa 14 anos trabalhando pela satisfação dos clientes.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.