Esgoto vaza há uma semana em Santa Bárbara e moradores reclamam

Local fica no limite com Americana e populares alegam jogo de empurra entre municípios

Moradores da Avenida João Luiz Mazer, na região do Jardim das Orquídeas, no limite entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana, estão enfrentando problemas com esgoto. Há uma semana, a altura do número 1.000 da via apresenta um vazamento que se espalha por metros.

Esgoto no local vem vazando dia e noite, segundo moradores – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Consequentemente, o mau cheiro tem causado incômodo nas pessoas. Os moradores alegam que entram em contato com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara e Americana, mas que as autarquias fazem um jogo de empurra.

“Tem mais de uma semana vazando, dia e noite. A gente liga no DAE de Americana, falam que é responsabilidade do DAE de Santa Bárbara, porque essa avenida já pertence a Santa Bárbara. A gente liga no DAE de Santa Bárbara, eles jogam para o de Americana e ninguém vem resolver. Dia e noite vazando. O cheiro é horrível”, disse um morador que não quis ser identificado.

Procurada, a Prefeitura de Americana informou que o DAE do município foi ao local e constatou que, de fato, pertence à Santa Bárbara. Já a prefeitura barbarense não negou o pertencimento do trecho, afirmando que a demanda foi encaminhada à autarquia para avaliação e tomada de providências.

