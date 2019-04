Escola organiza almoço especial de Páscoa para os alunos

A equipe da Escola Estadual Heloiza Therezinha Murbach Lacava, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, preparou um almoço especial de Páscoa para os alunos nesta segunda-feira (15). Segundo o diretor da unidade, Nilson Ribeiro da Silva, o objetivo foi promover engajamento entre alunos, professores e a comunidade.

Foto: Divulgação

O cardápio contou com arroz, macarrão à moda grega, farofa, salada e suco. A compra dos produtos foi feita pelos próprios professores, que também se organizaram no preparo. Além disso, houve um cuidado na preparação das mesas para estimular os alunos a utilizá-las, o que nem sempre acontece no dia a dia na hora do intervalo.

“Procuramos fazer um ambiente acolhedor e uma confraternização mesmo, não só pelo alimento mas também pela doação de um pelo outro”, destacou o diretor, que elogiou ainda a comunidade participativa do Jardim Europa.

O almoço foi servido para 220 alunos do 9° ano do fundamental à 3a série do ensino médio, além de 20 profissionais. “Acho que foi um trabalho válido do ponto de vista pedagógico por realizar a aproximação da comunidade com a escola”, avaliou o diretor, que pretende realizar o evento mais vezes e estendê-lo para outros turnos.