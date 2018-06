Escola de SB é finalista de concurso do Consulado de Portugal

Um vídeo realizada por uma aluna da Escola Estadual Comendador Emílio Romi, de Santa Bárbara d’Oeste, está entre os seis finalistas do concurso “Portugal e Eu”, uma iniciativa do Consulado Geral de Portugal com a Secretaria Estadual de Educação. O concurso visa incentivar a pesquisa, a produção artística e cultural e promover o conhecimento da história e da cultura de Portugal entre os alunos da rede estadual, conforme o regulamento do concurso.

O vídeo está disponível para votação popular pela internet, no site da Secretaria de Educação, até o dia 14 de junho e todos podem participar da votação (clique aqui). O vídeo da escola barbarense é o primeiro que aparece na listagem. O resultado sai no dia 19.

No caso de Santa Bárbara, a iniciativa foi liderada pela professora de Língua Portuguesa, Claudia Iria da Silva, e o vídeo foi produzido pela aluna Laísa Ribeiro dos Santos, que atualmente cursa o 2º ano do Ensino Médio. “Na escola nós ensinamos tanto a literatura brasileira quanto a portuguesa. O vídeo da Laísa destaca as diferenças e semelhanças entre as culturas do Brasil e Portugal”, disse a professora.

“Só a sala de aula é muito pouco, então sempre incentivo os alunos a participarem dos concursos. Todo ano eu vou para Portugal e participo de congressos lá, então isso me fez incentivar ainda mais. A Laísa é muito interessada em participar de todos os projetos, não era obrigatório participar e ela conseguiu ser finalista”, destacou.

Os participantes do concurso tinham até 1 minuto para abordar, no vídeo, a história, cultura, culinária, economia ou outros aspetos do estilo de vida português sob a ótica do jovem brasileiro. Serão premiados um vídeo indicado pelo júri técnico e um vídeo pelo júri popular.

Além da escola de Santa Bárbara, estão entre os finalistas vídeos das unidades estaduais Bento de Abreu, de Araraquara; Dr. Manoel Grandini Casquel, de Santo André; Antônio Marin, de São José do Rio Preto; Ministro Laudo Ferreira de Camargo, de São Bernardo do Campo; e Edésio Castanho, de São Carlos.