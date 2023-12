Entrevista: Piovezan foca em obras na Saúde e diz ver Santa Bárbara no ‘melhor momento’

Prefeito comentou sobre investimentos na reta final do mandato e falou sobre desenvolvimento do município

A pouco mais de um ano do fim do mandato, Rafael Piovezan (MDB), prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, diz encarar obras na Saúde como prioridades de seu governo. A prefeitura constrói o complexo Cidade Saúde, entre a Zona Leste e a região central, para tornar o local uma referência para o setor no município.

Ao LIBERAL, Piovezan, de 41 anos, respondeu ter orgulho de como recebe manifestações no sentido de que Santa Bárbara vive um momento especial em termos de qualidade de vida.

Em entrevista em seu gabinete, o prefeito falou sobre iniciativas como o QualiVida, que incentiva a prática de atividades físicas como política de saúde pública, e sobre regiões do município que têm se transformado com a implantação de loteamentos e serviços. Também comentou a busca pela reeleição, no ano que vem. Leia os principais trechos da conversa.

LIBERAL: A região, bem como outras partes do País, tem visto um calor extremo com mais frequência. Isso implica em uma alta demanda na distribuição de água para a população. Santa Bárbara está preparada para dar conta dessa demanda?

PIOVEZAN: Tem quatro pontos que eu acho que são fundamentais. Vamos dizer que são etapas que somam no processo de você garantir o que a gente chama de segurança hídrica. A primeira é você ter uma nova represa. A gente vem trabalhando desde 2020, quando eu saí do DAE. Deixamos o projeto executivo e recursos para a nova represa. Foi dado andamento. Teve a licitação, início da obra. Essa nova represa, o novo barramento, vai fazer com que tenhamos ali um volume armazenado incrementado em quase 2 bilhões de litros de água. Vai aumentar em 20% o que temos de reserva.

O prefeito Rafael Piovezan durante entrevista ao LIBERAL

A segunda é aumentar a captação. Aumentamos muito a capacidade de captar essa água e direcioná-la para as estações de tratamento. Essa é a terceira etapa, um investimento nas estações, no que nós chamamos de ETA 2, na Vila Aparecida. Troca de filtros, comportas, todo sistema de tubulação.

A última etapa é a distribuição. Envolve novas adutoras, novas redes, todo o sistema de setorização, novos reservatórios. Nos últimos anos, a gente trabalhou duro para que essa questão da segurança hídrica fizesse parte do nosso dia a dia. Sabemos que temos uma água de muita qualidade e o que nós queremos é garantir essa quantidade de água.

Desde que assumiu, em janeiro de 2021, até setembro deste ano, Santa Bárbara criou 9,5 mil empregos. Saiu de 45,7 mil para 55,2 mil – um crescimento de 21%. O setor de serviços é o que mais aumentou, junto do comércio. Como você acha que seu governo colaborou para esse crescimento?

Via de regra, principalmente em anos eleitorais, muitas vezes o político se vê tentado a dizer que vai criar empregos, como se isso fosse uma coisa simples de ser feita. Na verdade, a esteira da criação de empregos depende de um alicerce muito bem sedimentado e construído desse tipo de serviço, de ter água para ofertar para aqueles que vão vir para cá, de ter esgoto tratado. Eu acho que essa é uma grande vantagem também que Santa Bárbara tem.

Da mesma forma, investir em segurança faz com que a cidade se destaque. Santa Bárbara é uma das cidades mais seguras do Estado de São Paulo e também do Brasil.

A nossa educação é de qualidade, o nosso sistema de saúde é robusto, nós temos uma questão de mobilidade muito boa, terrenos disponíveis, incentivo para quem quer investir. Não é um único simples motivo que faz com que nós tenhamos resultados tão importantes com relação à geração de emprego.

É todo esse contexto. Hoje, Santa Bárbara tem essa situação, do pleno emprego, muito bem resolvida. Então, estamos em um cenário muito favorável a esse desenvolvimento com a chegada de grandes empresas.

Nos últimos anos, Santa Bárbara tem visto transformações na ocupação do seu território, como nas áreas próximas ao Corredor Metropolitano, entre a Zona Leste e o Centro. Quais regiões a prefeitura vê com maior expectativa e preocupação em relação a essa ocupação?

Tem algumas áreas que estão no nosso radar, cada uma em fases diferentes do desenvolvimento. Vou dizer uma que avançou, que é o Jardim Firenze, pertinho aqui da prefeitura. Ele está começando a ganhar núcleos de prestação de serviço, de comércio.

A região do Alphacenter, que fica atrás do Atacadão e atrás de onde nós estamos construindo a Cidade Saúde, um prédio que vai ter ali reunido todos os serviços de saúde. Estamos construindo também um novo terminal urbano que vai interligar a área central da cidade com a Zona Leste. Isso tudo é para fomentar o desenvolvimento daquela região. Ali a gente tem um plano de desenvolvimento que eu acho que vai ser muito importante.

Na região limítrofe com Americana, [o loteamento] empresarial Solaris vai ser muito impactante para as duas cidades. Eu tenho conversado com o Chico [Sardelli, prefeito de Americana], a gente já fez inclusive um documento conjunto para solicitar uma entrada ali da Rodovia dos Bandeirantes naquele ponto

Você lançou recentemente o programa QualiVida, que prevê o incentivo e a promoção de práticas esportivas para melhorar a saúde da população. Na prática, como você espera que o programa convença a população a se exercitar, principalmente os mais sedentários?

Eu acho que tem um grande desafio cultural. A gente tem um modelo muito médico-centrado. Precisamos associar com ações e políticas preventivas e só existe um jeito de quebrar esse tipo de comportamento das pessoas, por meio do exemplo ou por meio do dia a dia.

Não há como quebrar um hábito de a pessoa ficar dentro de casa se você não tem um espaço qualificado para ela usar. Você não pode esperar que a pessoa vá no local que é inseguro, que não tem nenhum tipo de equipamento. Exige um tempo para que as pessoas comecem a se apropriar do processo e comecem a ver que aquilo faz sentido, mas esse tempo não é longo. Esse é um tempo de meses, às vezes de semanas.

Como as pessoas vão começar a vivenciar isso? Na medida que elas passem pela unidade básica de saúde e o médico cumpre nosso projeto, que eles indiquem a atividade física, a gente vai poder ter um acompanhamento dessas pessoas e elas vão começar a perceber o quanto a vida delas fica melhor. Isso se associa a essa série de espaços que a gente está entregando [Áreas de Bem Estar e Lazer]. Nós temos o objetivo de dobrar os participantes em até pelo menos uns seis meses, mais ou menos, incorporar novos núcleos.

A cidade tem dois prontos-socorros e nenhum hospital municipal. Acha que há demanda para um hospital da prefeitura?

Penso sempre que essa é uma das outras perguntas que é muito tentadora para o político dizer “olha, vou construir um hospital municipal”. A gente vê em várias outras cidades muitas vezes a dificuldade do poder público na manutenção de um hospital municipal.

Eu creio que, hoje, o que a gente tem na Santa Casa é um modelo quase que como de hospital municipal, mas com uma articulação muito melhor, porque, de certa forma, entidade filantrópica tem alguns benefícios com relação à manutenção do serviço prestado. Se houver a criação de um hospital municipal, invariavelmente o Hospital Santa Bárbara fecha. Eu acho que não é por aí o caminho. É por isso que a gente vem desenvolvendo um projeto de uma forma diferente, que nunca foi feita.

Em termos de recursos que são destinados ao hospital, é quase o dobro anualmente do que era dez anos atrás. O Hospital Santa Bárbara tem tudo para se equilibrar. Ele tem um potencial muito importante para sair de eventuais dificuldades e ampliar os serviços que são ofertados.

Do que você se orgulha de ter realizado ou conquistado até aqui à frente da prefeitura?

De forma unânime, toda vez que as pessoas vêm conversar conosco, algo salta nas primeiras palavras. “Olha, Santa Bárbara vive um momento muito especial de qualidade de vida”.

Qualidade de vida envolve muita coisa. É um conceito de como a pessoa se sente, de a pessoa se sentir mais segura, confortável com relação a emprego, valorizada por ter espaços, ter serviços que ela pode utilizar, por ter educação, saúde de qualidade, é por olhar pra cidade e ver que quem cuida dela, ama essa cidade mais do que tudo. Isso, para mim, me enche de orgulho porque eu tenho dois filhos que vivem aqui, que moram aqui, que usam os espaços aqui.

Você tem pouco mais de um ano de mandato. Quais são as prioridades?

São as obras da saúde, que demandam um pouco mais de tempo com relação à construção. E não é só a obra que a gente vai entregar dos dois novos complexos de saúde, no Jardim Pérola e Jardim Europa. É o tipo de serviço que nós vamos ofertar lá.

Vai ter o serviços básicos de atendimento, mas vai trazer, por exemplo, o médico de saúde da família. A Cidade Saúde vai fazer com que ele tenha os serviços centralizados.

Nós temos o centro de referência da saúde da mulher, que é um marco histórico, porque ele não é simplesmente um equipamento que vai ser entregue. Ele vai associar diferentes políticas públicas que hoje também são dispersas, não só das especialidades médicas, mas também a relação da violência doméstica, da busca por trabalho para mulheres que são vítimas de violência, a capacitação para isso, o atendimento das gestantes e daquelas que tiver acabaram de ter seu bebê para poder ajudar e orientar.

Outro ponto que eu acho que é fundamental a gente citar é o Caps Infantil. A gente sabe que nós estamos vivenciando um momento inclusive com maior número de diagnósticos, por exemplo, para autismo.

Todo este trabalho te faz querer a reeleição?

A cidade está, talvez, no melhor momento. É claro que existem desafios. Muitas das pessoas têm comentado com a gente a continuidade do trabalho. Acho que está muito longe ainda o processo eleitoral.

Mas a realidade é, para nós, que temos a necessidade de entregar tudo isso que eu falei, se eu tiver foco em alguma coisa agora que não seja entregar essas obras, a gente vai perder um tempo precioso. Meu desejo é continuar ajudando a cidade e, no momento certo, vamos tratar da reeleição escutando todo mundo como a gente sempre fez.