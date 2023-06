Entregadores de moto pedem ponto de apoio em Santa Bárbara

Entregadores ficam na rua e pedem apoio das autoridades para conseguir o mínimo - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Basta dar uma volta pelas ruas das cidades da região para perceber a aglomeração de motofretistas ou entregadores de refeições com moto que esperam entre uma chamada e outra do aplicativo ou restaurante. Para ir ao banheiro ou recarregarem o celular, que é a principal ferramenta de trabalho, esses profissionais precisam contar com a colaboração de restaurantes ou postos de combustível.

Em Santa Bárbara d’Oeste, por exemplo, um grupo de entregadores “adotou” um ponto de ônibus, na Avenida Santa Bárbara, em frente ao Tivoli Shopping como ponto de concentração. Eles consideram que estão no lugar ideal, devido à logística para receber os pedidos de entregas, que partem tanto do shopping como também na Zona Leste da cidade e de Americana.

O entregador Lucas Henrique Oliveira disse que trabalhava em uma empresa, mas desde que foi demitido no início da pandemia da Covid-19, passou a trabalhar como motoboy. “Eu trabalho todos os dias das 11 às 23 horas. A gente gostaria de um apoio, de uma estrutura melhor, mas desde que não saíssemos daqui, pois é um ponto muito bom. Não precisamos de muita coisa, basta um banheiro químico, um filtro com água e tomada pelo celular já está bom”, explicou.

O motoboy Rafael Douglas disse que algumas vezes precisou voltar para casa e recarregar o celular. “Seria muito útil essa atenção com o trabalho da gente”, relatou Douglas. Jéssica Petrive falou que passou a trabalhar com delivery há seis meses após ser demitida de uma empresa. “Gosto do meu emprego atual, mas entendo que falta alguém que nos auxilie com alguma estrutura”, opinou.

O vereador barbarense Kifu (PL) relatou que iniciou as tratativas para tentar agilizar um ponto de apoio com o Tivoli e outras empresas. “Seria importante que esses profissionais possam ter um posto de estacionamento e descanso. Fizemos uma indicação, neste ano, para que a administração municipal possa contribuir de alguma forma, se possível com o Tivoli, pois assim eles não ficariam em rua”, disse o parlamentar.

O Tivoli informou que está atento ao assunto e participou de reuniões com aplicativos de entrega e a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara.

De acordo com a prefeitura, estão sendo estudadas ações conjuntas para atender os pedidos desses profissionais. Carlão Motorista (Republicanos), também vereador de Santa Bárbara, encaminhou uma moção de apelo ao deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) solicitando recursos para construir uma área de estacionamento, repouso e descanso aos motoboys e ciclistas.

Na semana passada, Dalben protocolou uma indicação na Alesp (Assembleia Legislativa) pedindo ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), para que determine aos órgãos competentes a construção dessas áreas de descanso.