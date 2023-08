Entidade vai acolher mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Bárbara

Organização irá receber R$ 650 mil e terá de fornecer equipe e estrutura completas para acolher as vítimas

O Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição firmou parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e com a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para acolher vítimas de violência doméstica . A homologação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (31) e tem validade de um ano.

Para executar os serviços a entidade irá receber R$ 650 mil, sendo R$ 437.690 da prefeitura e R$ 212.310 da SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo).

Dentro do montante, estão previstos gastos com uma equipe de atendimento – composta por coordenadora, psicóloga, assistente social e educadores – e estrutura para acolhimento de até oito mulheres vítimas de violência e seus filhos.

O encaminhamento das atendidas se dará de três formas: solicitação de secretarias e serviços assistenciais, determinação do MP (Ministério Público) ou da Justiça, e direcionamento da DDM.

As vítimas poderão ficar até seis meses – prorrogáveis, se necessário – na casa de acolhimento, onde receberão apoio psicológico, cuidados relacionados à saúde e serão inseridas em programas de capacitação e preparação para trabalho.

O edital ainda prevê a construção de um espaço lúdico para acolher os filhos da vítima com materiais pedagógicos e recreativos na DDM.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura não se manifestou sobre a parceria até o fechamento desta edição. No edital, a administração justifica que “a complexidade da violência contra as mulheres, bem como a frequência e a intensidade em que ela acontece, têm exigido olhar criterioso das políticas públicas para prevenção e proteção”. A organização Imaculada Conceição e a DDM não quiseram comentar o assunto.