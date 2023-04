Enterro de casal de Santa Bárbara é marcado por tristeza e revolta

Familiares e amigos acompanharam o sepultamento do casal no Cemitério Parque Gramado - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

O enterro do casal de idosos, que morreu atropelado na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, na última terça-feira (18), ocorreu nesta quinta-feira (20), no Cemitério Parque Gramado e foi marcado por sentimento de revolta e tristeza entre familiares e amigos das vítimas que acompanharam a cerimônia. Vitória Almedros Martins, de 78 anos, e Luiz Carlos Pereira de Souza, de 72, foram velados na noite anterior no cemitério Parque dos Lírios, no município barbarense.

Vitória e Luiz Carlos foram atropelados na última terça, próximo ao Tenda Atacados, na Avenida Santa Bárbara. Eles foram atingidos por uma Hyundai Tucson, dirigida por um jovem de 18 anos que não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

No registro feito pela Polícia Militar, uma testemunha relatou que os dois atravessavam na faixa de pedestre, quando foram atingidos por um carro, que trafegava em alta velocidade.

Já o motorista relatou em depoimento que chovia muito e por isso não viu os pedestres, apenas ouviu um barulho e parou o veículo há poucos metros do local do acidente. Ele fez o teste do bafômetro, entretanto não foi constatada a presença de álcool no organismo. O jovem não tinha CNH.

Os idosos chegaram a ser socorridos ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Segundo a assessoria da prefeitura, Luiz chegou já sem vida e Vitória, em situação irreversível.

Um boletim de ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Perto de Casa: O vizinho das vítimas, Alceu Miurim, disse que no dia do acidente, o casal tinha saído da residência a pé para ir ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara, pois Vitória reclamava de dores no estômago. Na volta, os dois foram atropelados. Eles estavam há menos de 500 metros da casa onde moravam, no Jardim Mollon. Familiares pedem justiça.