‘Entendo que 2024 vai ser o grande ano do transporte público do Brasil’, diz Denis Andia

Após um ano focado em planejamento e reorganização, o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, já projeta que 2024 será o “grande ano” do transporte público no Brasil, com o início de uma transformação no setor.

Em entrevista ao LIBERAL, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, que foi nomeado pelo governo federal em março de 2023, falou sobre os investimentos previstos para os próximos anos, sua atuação à frente da secretaria e seu trabalho como interlocutor da região em Brasília. Veja os principais trechos.

PRIMEIRO ANO COMO SECRETÁRIO

Foi um ano desafiador, porque a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana foi recriada. E o grande desafio foi organizar todo o pano de fundo que trata do transporte público no Brasil. Tivemos algumas ações que culminaram o lançamento de duas linhas de investimentos.

Primeiro, são R$ 14,5 bilhões voltados para implantação de novas linhas de metrô, trem, BRT e corredores de ônibus. E tem uma outra linha [R$ 3 bilhões] para a troca de ônibus a diesel para ônibus elétricos. Isso vai qualificar as operações nas cidades Brasil afora, mas também vai alavancar uma nova indústria no Brasil, que é a produtora de ônibus elétrico e toda a cadeia adjacente.

O nosso desejo é que, num período de aproximadamente 24 meses, o Brasil já possa ser o segundo maior mercado de ônibus elétrico do mundo e talvez – essa é uma outra meta – ser também um grande produtor de ônibus, fornecendo para toda a América Latina.

Secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, durante sua atuação em Brasília – Foto: Reprodução/Facebook

TRABALHO

O trabalho que eu faço é buscar bons exemplos e replicar, tentar mostrar para outras regiões e outras cidades o que deu certo. Ao mesmo tempo, é conhecer os problemas para buscar soluções.

Conhecer o Brasil também traz a certeza de que temos de trabalhar com com muita equidade quando a gente fala de políticas públicas. Nem todos os municípios, nem todos os estados, partem do mesmo ponto.

É importante entender as necessidades, que são diferentes, para que as políticas públicas possam atender a todos de maneira diferente, mas buscando a mesma prosperidade para todos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

INTERLOCUÇÃO

O meu papel é não apenas receber as demandas, mas buscar recursos aqui em Brasília e canalizar para as cidades da nossa região. Ao longo desses quase dez meses em Brasília, tive a oportunidade de buscar recursos nessas áreas todas.

Por exemplo, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, tive a oportunidade de fazer um trabalho para que recursos solicitados pudessem chegar aos municípios. Foram dez municípios do nosso entorno para os quais consegui que os projetos do Minha Casa, Minha Vida fossem aprovados. São 2.937 unidades habitacionais que somam aproximadamente R$ 500 milhões em investimentos.

Também há recursos de saneamento para algumas cidades que precisavam de investimentos, recursos na parte de mobilidade, para infraestrutura, obras de pavimentação, viadutos, anel viário, recapeamento, pontes… A somatória disso tudo gira em torno de R$ 700 milhões.

Além disso, tenho buscado fazer também uma interlocução para outros assuntos. Por exemplo, quando o prefeito precisa tratar do pronto-socorro da cidade dele, eu faço a interlocução e o coloco para falar com a pessoa que tem poder de decisão no Ministério da Saúde.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

PROJEÇÃO PARA 2024

Entendo que 2024 vai ser o grande ano do transporte público do Brasil. Em 2023, tive a oportunidade de fazer um trabalho de reorganização de toda a área. Mais do que reorganizar e planejar, conseguimos já colocar em prática algumas coisas. Já conseguimos alocar os recursos e começar a fazer com que os recursos cheguem a quem precisa.

Neste ano de 2024, vamos começar a colher os bons resultados desse planejamento. Vejo um ano de início de uma grande transformação no transporte público.

Não quero criar uma expectativa, porque é um trabalho de resultado a médio e longo prazo, mas todo o destravamento do setor nós conseguimos fazer em 2023.

Então, a partir de 2024, vamos começar a ter consolidados alguns avanços que vão começar a transformar o transporte público ao longo dos próximos cinco, dez anos, para que a gente tenha, num ponto futuro, o transporte público como ele deveria ser, como é em todos os países desenvolvidos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

MARCO LEGAL

Entra no Congresso para debate, neste início de 2024, o novo marco legal do transporte público, que vai mudar totalmente a legislação e as responsabilidades e capacidades que todos vão poder ter ao se organizar o transporte público.

O marco legal vai abrir um leque de avanços para o transporte público que nós não tínhamos até então.

O transporte público do Brasil é feito há décadas dentro de um mesmo formato. O formato é: prefeituras ou Governo do Estado delegam a uma empresa concessionária para fazer o transporte público, e o custeio é o custo da operação dividido pelo número de passageiros, o que dá o valor da tarifa.

Em outros países, não funciona dessa forma. Existem outras fontes de renda, outras possibilidades de arranjo que não são apenas a concessão do sistema, mas o partilhamento desse sistema.

O marco legal vai permitir novas possibilidades de arranjo para que os sistemas possam funcionar com mais eficiência, com mais qualidade e com menos custo.

E fizemos também acordos e parcerias. Por exemplo, fechamos um acordo com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para planejar o transporte público de alta e média capacidade para os próximos 30 anos no Brasil.

É um acordo de cooperação que vai fazer um planejamento para 21 regiões metropolitanas do Brasil inteiro, com mais de 1 milhão de habitantes, para que a gente possa identificar com clareza quanto e no que precisa ser investido para que o transporte público avance nos próximos 30 anos.