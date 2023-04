Engavetamento trava o trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara

Três veículos se envolveram em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

Um engavetamento, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), envolvendo três veículos, causou lentidão na via para os motoristas que seguiam sentido capital, na manhã desta quarta-feira (5).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo apurou o LIBERAL, o acidente aconteceu por volta de 7h15 próximo ao KM 136, em Santa Bárbara d’Oeste. Foi registrado ao menos dois quilômetros de lentidão no momento.

A ocorrência foi atendia pelo Corpo de Bombeiros do município e equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Mesmo envolvendo três carros, não foi necessário fechar nenhuma faixa da via, uma vez que todos já estavam no acostamento.

Ainda não há informações sobre feridos.