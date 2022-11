Enfermeira diz que desfibrilador não deve ser usado em pessoas acima de 80 anos

A denúncia sobre uma enfermeira-chefe do Setor de Ambulâncias que orientou que o aparelho desfibrilador não seja usado em pessoas com mais de 80 anos chegou ao conhecimento de vereadores de Santa Bárbara d’Oeste. O autor da denúncia é um servidor que anexou um print sobre o assunto grupo de WhatsApp “Técnicos 192”. A prefeitura informa que vai apurar o caso.

O condutor de ambulâncias e funcionário concursado Everaldo Veloso Pereira Júnior diz que a orientação foi divulgada por meio do aplicativo de mensagens em março de 2022, mas somente agora decidiu fazer a denúncia para preservar outro servidor que estava no grupo e não quer ser identificado. “Nesse período houve uma grande rotatividade de funcionários entre contratados e pessoas que se aposentaram e por isso considerei o melhor momento para tornar tudo isso público”.

Denúncia surgiu após orientação relacionada ao Setor de Ambulâncias – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Na mensagem, a enfermeira-chefe escreveu que o “DEA (Desfibrilador Externo Automático) é para ser usado com critério, pois paciente acima de 80 anos não é critério para utilização. Se nós usarmos em paciente que não tem prognóstico a hora que precisar em um paciente mais jovem, não vamos ter”.

De acordo com Pereira Júnior, o município conta apenas com um desfibrilador no setor. “Quando há uma chamada, o enfermeiro faz a seleção dos materiais necessários, no caso de suspeitas de fraturas, paradas cardíacas, entre outros. O DEA só é usado de acordo com as orientações passadas. É um equipamento fundamental usado nos casos de paradas, por exemplo, pois orienta se o paciente precisa de massagem ou o próprio usado do desfibrilador”, relata.

Segundo ele, por dia, são identificadas em média 30 ocorrências diversas, das quais pelo menos quatro estão relacionadas a paradas cardiorrespiratórias.

POSICIONAMENTO. O vereador Eliel Miranda (PSD), que abordou o tema na câmara, destaca, que por enquanto, aguarda o posicionamento da prefeitura o mais breve possível. A enfermeira-chefe foi procurada pela reportagem, mas informou que se manifestaria somente por meio da assessoria de imprensa da prefeitura.

A administração municipal informou, em nota, que “a situação já está em apuração. O trecho apresentado na denúncia, relacionado à orientação técnica, foi retirado de contexto. Vale ressaltar que o uso de todo e qualquer equipamento – ou qualquer procedimento ou manobra a serem realizados em eventual atendimento médico – é analisado de forma técnica e clínica”.

A prefeitura destacou que tomará todas as providências administrativas e legais compatíveis dada a situação apresentada.