Encontro de veículos antigos acontece no final de semana em Santa Bárbara

A 8ª edição do Encontro de Veículos Antigos está marcada para o próximo sábado e domingo, no Complexo da Usina Santa Bárbara. No primeiro dia, o evento acontece das 8 às 18 horas, e no segundo das 8 às 17 horas.

A atração conta com exposição de veículos antigos, playground para crianças, shows de música e dança, praça de alimentação com food trucks e “mercado de pulgas”.

Para entrar é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis. A arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste.

Última edição do evento em SB, em 2019, atraiu 20 mil pessoas – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

A expectativa é que o encontro deste ano supere a quantidade de veículos expostos e visitantes observados em 2019, na última edição, de acordo com o presidente do Air Cooled SBO, Adriano Poti, o Dj Poti, organizador do evento. Na ocasião foram mil expositores e 20 mil pessoas nos dois dias.

“A expectativa é muito boa. Nesses dois anos [de pandemia] o pessoal acabou restaurando os carros, ficaram naquela expectativa de sair e levar no encontro”, contou Poti.

Os veículos também serão premiados em categorias, como aquele que percorreu a maior distância para chegar ao encontro ou o maior comboio presente.

