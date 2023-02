Encontro de carros em Santa Bárbara fará arrecadação de doações

Evento já estava marcado e as doações seriam destinadas ao Fundo Social de Solidariedade

O 1º Encontro de Veículos que será realizado no sábado, na Estação Cultural da Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste, vai promover a arrecadação solidária de 1 kg de alimento não perecível para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte. A Defesa Civil do município vai apoiar a ação.

O organizador do evento, Adriano Poti, disse que o encontro já estava marcado e que as doações seriam destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.

“Quando soubemos da tragédia com as famílias informamos a prefeitura sobre a nossa intenção de encaminhá-las ao litoral. Prontamente, ela aceitou e mobilizou os recursos para a entrega das doações”, afirma.

Além da exposição de carros antigos, haverá o espaço destinado a motocicletas, tunning, rebaixados, bicicletas e espaço kids, e a apresentação da banda de rock GTC, a partir das 13 horas. A Estação Cultural fica na Avenida Tiradentes, número 2, no Centro.