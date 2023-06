Empurrão de mãe salvou filho durante desabamento de casa em Santa Bárbara

Casa da família ainda permanecia interditada pela Defesa Civil até a tarde da última quarta-feira, quando o LIBERAL visitou o local - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A jovem Laís Matos Rodrigues, de 24 anos, estava deitada na cama assistindo televisão, no quarto, com o marido e o filho de 5 anos, quando um sobrado vizinho desmoronou sobre a casa onde mora, no bairro Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 31 de maio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao perceber que o teto estava desabando, ela conseguiu empurrar o garoto para fora da cama, gesto que acabou salvando a vida dele. O desabamento provocou um impacto no tórax de Laís, grávida de cinco meses, que não sobreviveu. Todos ficaram presos nos escombros. O companheiro e o filho foram socorridos ilesos.

Os detalhes sobre o trágico incidente que comoveu Santa Bárbara no final de maio foram relatados pelo marido durante o depoimento à Polícia Civil.

O delegado José Donizeti de Melo, que coordena a investigação sobre o caso no 2º Distrito Policial, disse que já recebeu o laudo do IML (Instituto Médico Legal), que confirmou que Laís morreu em decorrência de politraumatismo. Ela estava grávida de 24 semanas. O feto, também não resistiu. Era uma menina, media 38 centímetros e já estava com 1,5kg.

Ao perceber que o teto estava desabando, ela conseguiu empurrar o garoto para fora da cama – Foto: Reprodução

A polícia agora tenta apontar possíveis responsáveis pelo episódio. “O marido relatou que tinha pouco contato com o vizinho responsável pela construção [do sobrado que desabou]. Na próxima semana iremos ouvir duas testemunhas importantes, que poderão informar alguns detalhes para confirmar o grau de responsabilidade sobre o ocorrido. Também aguardamos o laudo do Instituto de Criminalística”, explica o delegado.

A casa da família ainda permanecia interditada pela Defesa Civil até a tarde da última quarta-feira, quando o LIBERAL visitou o local. A prefeitura informou que ainda seriam finalizados alguns laudos antes que o local fosse liberado para as equipes de limpeza.

A irmã de Laís falou ao LIBERAL que não sobrou nada da casa, apenas os escombros. Ela e um grupo de amigos chegaram a iniciar uma vaquinha pedindo pagamentos por Pix para ajudar na reconstrução da moradia, mas a ação foi suspensa. A família contratou um advogado para auxiliar no caso. Por enquanto, o marido e o filho de Laís estão morando na casa de familiares.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O CASO. O desabamento ocorreu por volta de 18h, na Rua Francisco Florentino de Souza. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, um sobrado vizinho, de dois andares, que estava em construção, desabou sobre o imóvel onde Laís e as outras vítimas estavam. As duas casas ficam no mesmo terreno.

A dona de casa Marineide Reis Pereira, que mora a duas casas do local, foi uma das primeiras a chegar para auxiliar as vítimas. Com a ajuda de vizinhos e bombeiros, a mãe de Laís, que residia na casa da frente foi retirada ilesa. O marido e o filho foram retirados em seguida. A gestante chegou a ser socorrida ao hospital, mas ela e o bebê não resistiram.

Vizinhos relataram que a gestante contava os dias para o nascimento da filha, que teria o nome de Jade. Laís foi sepultada no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 2.