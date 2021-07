Empresário têxtil de Santa Bárbara concorre à diretoria estadual do Ciesp

Candidato do atual presidente Paulo Skaf, Rafael Cervone Netto enfrenta a oposição da chapa encabeçada por José Ricardo Roriz

Cervone diz ter apoio de 35 das 42 diretorias - Foto: Divulgação

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) realiza nesta segunda-feira as eleições para definição das lideranças que estarão à frente das diretorias nos próximos quatro anos.

Na disputa pela diretoria estadual, o empresário barbarense Rafael Cervone Netto, do ramo têxtil, enfrenta José Ricardo Roriz, da oposição. Cervone é o candidato do atual presidente da entidade, Paulo Skaf.

Tradicionalmente, Ciesp e Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) têm uma mesma presidência. Contudo, diante da crise provocada pela pandemia, que demanda alta dedicação da presidência das entidades, optou-se por dois nomes diferentes.

Cervone disse que foi debatido entre as diretorias regionais e Skaf a importância de uma sinergia entre a presidência das duas entidades. O empresário barbarense ocupa o cargo de 1° vice-presidente da Fiesp para o próximo mandato (que se inicia em 2022). Presidente da próxima gestão da Fiesp, Josué Gomes compõe a chapa de Cervone para o Ciesp como 1° vice-presidente.

O empresário barbarense revelou que não se candidatou para concorrer à presidência da entidade, mas que seu nome surgiu por indicação das diretorias regionais. Ele garante que a chapa possui apoio de 35 das 42 diretorias.

“Sugeriram um nome e acabou sendo o meu. Não esperava essa missão, não me candidatei, mas entendi imediatamente essa demanda, o tamanho desse desafio, e aceitei com muita honra essa missão. Sou um nome que veio da base, consideraram toda a minha história de vida ali”, afirmou Cervone ao LIBERAL.

A plataforma de gestão da chapa de Cervone traz o mote do 5G, com os pilares de gente, gestão, governança com responsabilidade socioambiental, globalização e gosto pela mudança.

REGIONAL. O empresário Leandro Zanini Santos concorre pela chapa única à diretoria do Ciesp Americana, que inclui as cidades de Nova Odessa e Cosmópolis. Ligado à entidade desde 2003, já participou do Núcleo de Jovens Empreendedores, fundou o grupo de Meio Ambiente e já atuou como 1° vice-diretor.

“Minha visão enquanto diretor vai ser estabelecer uma linha direta, um diálogo com todas as entidades e órgãos públicos da administração direta e indireta, nesse momento da recuperação. Todos precisam trabalhar em conjunto, multiplicar forças, esse vai ser o papel prioritário para minha gestão”, disse Zanini.

Atual diretor do Ciesp Santa Bárbara d’Oeste, Nivaldo Silva concorre à reeleição também por chapa única.

“Nosso objetivo é continuar tendo um relacionamento muito próximo com os empresários da cidade, principalmente pequeno e médio porte. Essas empresas têm muita dificuldade de ter relacionamento com departamentos da prefeitura, como infraestrutura, segurança, e o Ciesp acaba ajudando na interlocução com o poder público de maneira muito rápida”, destacou o empresário.