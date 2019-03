Empresário da Esportivo, Luiz Antonio Parazzi morre aos 74 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira (6), aos 74 anos, o empresário Luiz Antônio Parazzi. Ele era um dos sócios da empresa Irmãos Parazzi, de Santa Bárbara d’Oeste, responsável pelo Refrigerante Esportivo e estava internado na Unimed, em Americana. A causa da morte ainda não foi divulgada pelos familiares.

A assessoria de imprensa do hospital informou que ele deu entrada no último domingo (03) com um quadro cardíaco e foi a óbito as 0h08 desta quarta-feira. Informou ainda que por questão de sigilo médico não pode dar detalhes do diagnóstico.

Viúvo de Maria Norma Balan Parazzi, ele deixa cinco filhos: Rejane, Jacqueline, Anderson, Jackson e Marcelo. O sepultamento acontece nesta quarta-feira (6), às 16h, saindo do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele residia na área central do município.

Além de Luiz, o Refrigerante Esportivo tem como sócios seus irmãos Larte, Odílio e Roberto, todos filhos de Hermano Parazzi, fundador da empresa em 1948.