Empresário efetua disparos e evita roubo em comércio de Santa Bárbara

Um empresário de 33 anos deu três tiros e conseguiu evitar o roubo em seu estabelecimento comercial, no Jardim São Camilo, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite de quinta-feira (3). Apesar dos disparos, ninguém se feriu. Esta é a segunda vez em 15 dias que o local é alvo de criminosos.

De acordo com informações do proprietário do comércio, por volta de 21h30, ele estava nos fundos do imóvel, quando ouviu gritos dos seus funcionários e correu em direção ao barulho. Ao chegar na frente do estabelecimento, viu um homem anunciando o assalto. Ele tentou parar a ação, mas foi impedido pelo ladrão, que afirmou estar armado, colocando a mão na cintura.

Ainda segundo o empresário, ele observou que um outro indivíduo estava do lado de fora aguardando o comparsa e, apesar disso, reagiu ao assalto, pois estava armado, atirando três vezes na direção da porta. Depois dos disparos, a dupla de ladrões fugiu sem levar nada.

A PM esteve presente para o registro dos fatos e o empresário afirmou que é atirador esportivo e que tem os documentos da arma utilizada para dispersar os criminosos, uma pistola 9mm. O homem contou ainda que, há 15 dias, o comércio já tinha sido roubado.

A arma e as munições foram apreendidas para a realização de perícia. O caso foi registrado no plantão policial como roubo tentado e será investigado pela Polícia Civil.