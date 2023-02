Empresário é torturado por uma hora e meia durante assalto em Santa Bárbara

Um empresário de 59 anos foi amarrado e torturado por uma hora e meia durante um roubo na casa dele, no bairro Santa Rosa 1, em Santa Bárbara d’Oeste, no início da noite desta sexta-feira (3). Quatro assaltantes participaram da ação.

A esposa, cunhada e sobrinha da vítima, que também estavam na residência, foram trancadas em um quarto. Os criminosos fugiram levando pertences, R$ 6,5 mil em dinheiro e dois veículos da família. As informações constam no boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial.

Ocorrência foi registrada no Plantão Policial da cidade – Foto: Arquivo / Liberal

O roubo ocorreu às 18h45. O empresário saía de casa quando foi rendido pelos assaltantes, que usavam bonés, máscaras e luvas. Eles obrigaram que a vítima entrasse na residência. As mulheres foram colocadas em um dos quartos, enquanto o empresário foi obrigado a permanecer em outro cômodo.

O homem foi agredido com chutes e tapas na cabeça pelos assaltantes, que exigiam que entregasse joias e ouro. Durante o tempo em que permaneceu em poder do bando, os criminosos diziam os nomes dos filhos do empresário, o que levanta a suspeita da polícia de que os envolvidos planejaram o crime.

Os assaltantes pegaram vários pertences das vítimas. O levantamento dos itens ainda será realizado e apresentado posteriormente à polícia.

O quarteto fugiu com uma Honda HR-V e uma Fiat Strada. A picape foi localizada estacionada no Condomínio Residencial Parque Assunção, onde o monitoramento é realizado por câmeras. As imagens serão requisitadas pela Polícia Civil nos próximos dias.