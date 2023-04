Empresa retoma pavimentação da SP-306 em Santa Bárbara

Vereadores questionaram o Governo do Estado sobre a necessidade do reparo da malha asfáltica em menos de um ano

Investimentos foram de R$ 15,2 milhões para melhorias em um trecho de 22,5 km - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), que liga Santa Bárbara d’Oeste a Capivari, voltou a receber pavimentação pela segunda vez em menos de um ano. No início de 2022, o município foi beneficiado pelo programa Estrada Asfaltada, com investimentos de R$ 15,2 milhões para melhorias em um trecho de 22,5 km.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, entre novembro e dezembro do mesmo ano, os vereadores Joi Fornasari e Juca Bortolucci, ambos do PV, passaram a questionar o Governo do Estado sobre a necessidade do reparo da malha asfáltica.

“Recebemos várias reclamações de moradores que identificaram buracos no asfalto e colocavam em risco os motoristas, por isso, solicitamos o recapeamento para manter a segurança na via”, explica Joi.

O LIBERAL percorreu parte do trecho ontem e constatou que em vários pontos havia buracos e desnível no acostamento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

RESPOSTA. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informa que a empresa que realizou as obras de recuperação da rodovia deu início nesta segunda-feira a uma nova etapa de serviços de reparo no trecho. A previsão de conclusão é o final deste mês. “Lembrando que o andamento de quaisquer obras desse tipo depende das condições climáticas”, cita a nota.