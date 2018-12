Empregada doméstica morre após ser atropelada no Planalto do Sol II

Uma empregada doméstica de 57 anos morreu após ser atropelada na noite desta sexta-feira (22) na Avenida Professor Charles Keese Dodson, no Planalto do Sol II, em Santa Bárbara d’ Oeste. Ela chegou a ser socorrida com vida ao Ponto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Maria Alves de Oliveira, foi atropelada por volta das 20h30. Uma testemunha que viu o acidente relatou aos Policiais Militares que atenderam a ocorrência que a mulher atravessou a Avenida na diagonal, momento em que foi atingida por um carro Renalt Clio que seguia sentido bairro-centro. A testemunha disse ainda que a rua estava escura.

Maria chegou a ser socorrida com vida ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O velório está sendo realizado no Velório Municipal Berto Lira e o sepultamento será as 9h de domingo (23) no Cemitério Parque dos Lírios.