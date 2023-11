Empreendedores do Tivoli Shopping planejam aumentar estrutura

Apesar de sua consolidação em Santa Bárbara d’Oeste e região, o Tivoli Shopping ainda vê margem para crescer, tanto é que tem se planejado para ampliar sua estrutura e, dessa forma, oferecer um leque ainda maior de serviços.

Evandro Soares, Joelma Tadei, Claudio Nembri, Gustavo Salvagnini, Diego Dias e Paula Funichello – Foto: Divulgação

“O Tivoli estará em constante transformação sempre, buscando trazer novas atrações, marcas consolidadas e sempre com muitas novidades para. O shopping está em fase final de elaboração de projetos para sua expansão, visando desenvolver áreas capazes de atender a demanda de novas lojas, gastronomia, serviço e lazer, além de surpreender a todos”, comentou a Hedge Investiments, uma das empreendedoras responsável pelo centro de compras.

Quando o Tivoli abriu as portas em novembro de 1998, o comércio de rua era a preferência dos consumidores. Inicialmente, foi um desafio para a Tivoli Empreendimentos e Participações – outra empreendedora -, já que convencer o público de que um shopping era a opção ideal de compras demandou tempo e esforço.

No entanto, ao longo dos anos, o centro de compras demonstrou que reunir opções de compras, lazer e segurança em um ambiente agradável era uma ideia inovadora que conquistou os moradores do município e região.

Claudio Nembri, coordenador geral da AD Shopping: “Cada ação é planejada e executada com atenção para tornar o empreendimento acolhedor” – Foto: Divulgação

A praça de alimentação do shopping é um exemplo dessa evolução, de acordo com a Tivoli Empreendimentos e Participações. No começo, o espaço enfrentou dificuldades, já que os clientes não tinham o hábito de fazer refeições fora de casa.

No entanto, atualmente, a praça de alimentação é um dos destaques do local, atraindo visitantes durante a semana e nos finais de semana, tanto de dia quanto à noite.

A Hedge Investiments ressalta que a maturação de um shopping demanda tempo, investimento e compreensão das necessidades do público, além de ajustes constantes no mix de lojas. Também enfatiza a importância de uma equipe comprometida e qualificada para uma jornada de sucesso.

Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping desde dezembro de 2016, destaca alguns dos marcos mais significativos, incluindo a conquista do Prêmio Abrasce em duas oportunidades (2022 e 2023) e a chegada de grandes marcas desejadas pelos consumidores, como Coco Bambu, Vivara, iPlace, KFC, Centauro, Outback e Cacau Show Super Store – essas duas últimas com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2024.

Projeto de expansão do Tivoli Shopping; ideia é desenvolver novas áreas – Foto: Divulgação

Nos últimos anos, o centro de compras implementou uma série de melhorias e inovações para proporcionar uma experiência excepcional aos clientes e lojistas.

Isso incluiu reformas nos banheiros, fraldário e ambulatório, pintura da fachada e interna, e a instalação de portas automáticas nas portarias. No estacionamento, houve a substituição de totens, a aquisição de cancelas em LED e a implantação de modernos terminais de pagamento automático no mall.

Além disso, foi criado um ‘boulevard’ na portaria B, onde está localizada a loja Cobasi, com espaço pet friendly. Claudio Nembri, coordenador geral administrativo da AD Shopping, empresa que administra o centro de compras, enfatiza que o Tivoli se dedica a ser um local

voltado para a família.

“Cada ação é planejada e executada com atenção para tornar o empreendimento acolhedor, vibrante, dinâmico, inovador e para proporcionar o melhor em termos de mix de lojas, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços em geral”, disse.

“No início do projeto [de construção], havia uma grande confiança no potencial do empreendimento, e hoje o Tivoli não apenas consolidou essa confiança, mas também conquistou o coração das pessoas, cresceu e continua a atender a crescente demanda de uma população que ansiava por um espaço como esse em sua proximidade”, afirmou.

