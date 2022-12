Empossado em julho, Paulo Monaro é eleito presidente da Câmara de Santa Bárbara

Representante comercial assumiu uma cadeira no legislativo em julho deste ano, após o falecimento do vereador Uruguaio

Monaro integra o mesmo partido do chefe do Executivo, o MDB - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste elegeu, nesta quarta-feira (14), o representante comercial Paulo Cesar Monaro (MDB) como o novo presidente para o biênio 2023-2024. Em um pleito apertado, ele venceu Carlos Fontes (União Brasil) por 10 votos a nove. O vencedor assumiu uma cadeira na Câmara em julho deste ano após o falecimento do eleito Erb Oliveira Martins, o Uruguaio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Foram apenas duas chapas inscritas. A ganhadora, de Monaro, conta ainda com o vice-presidente Celso Ávila (PV), o 1º secretário Jesus Vendedor (Valdenor de Jesus, do Avante) e o 2º secretário Reinaldo Casimiro (Podemos). Além dos próprios integrantes, a chapa recebeu os votos de Carlão Motorista (Republicanos), Arnaldo Alves (PDS), Eliel Miranda (PSD), Felipe Corá (Patriota), Isac Sorrillo (Republicanos) e Nilson Araújo (PSD).

Já o grupo perdedor teve, além de Carlos Fontes, o vice Bachin Jr. (MDB), a 1ª secretária Esther Moraes (PL) e o 2ª secretário Tikinho TK (PSD). Os votos deles se juntaram aos de Joel do Gás (PV), Joi Fornasari (PV), Kifú (PL), Kátia Ferrari (PV) e Careca do Esporte (Patriota).

Os dois candidatos são da base do prefeito Rafael Piovezan. Entretanto, Paulo Monaro integra o mesmo partido do chefe do Executivo, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Em entrevista no dia 23 de novembro para o LIBERAL, ele apontou este fato como um trunfo na disputa pela presidência, já que poderia agilizar os projetos.

Por outro lado, o emedebista angariou votos dos principais líderes da oposição a Piovezan, como Eliel, Isac e Corá. Isso deve representar um distanciamento do vencedor em relação ao prefeito ou pelo menos a garantia de espaço para a oposição na Câmara.

“É um biênio muito importante porque ele antecede a eleição municipal de 2024. E nós estamos aqui para trabalhar em prol da da população e vamos conduzir os trabalhos com muita seriedade e transparência. Deus está me presenteando com a oportunidade de assumir como presidente da Câmara”, disse Monaro em entrevista ao LIBERAL.

Na tribuna, Monaro se emocionou ao falar da mãe, Vilma, e disse que venceu por conta da exposição de projetos e planos: “Nós trabalhamos por uma câmara independente, por uma câmara que tenha voz e que seja ainda mais democrática. Eu quero aqui reafirmar a todos os vereadores que o gabinete deste vereador estará aberto, como sempre, sem distinção de chapa 1 ou 2.”

A nova mesa diretora tomará posse no primeiro dia de 2023.

DE SUPLENTE A PRESIDENTE. Monaro assumiu uma cadeira no legislativo barbarense em abril de 2022 por conta do afastamento de 90 dias de Erb Oliveira Martins, o Uruguaio, que faleceu em julho após sofrer um infarto enquanto fazia o tratamento de um câncer. O agora presidente da Câmara perdeu para o companheiro de legenda por seis votos (1.303 a 1.297) nas eleições de 2020.

Como era suplente, Monaro tomou posse apenas em julho de 2022, na 25ª sessão ordinária que contou com a presença da esposa de Uruguaio. Este é o segundo mandato do representante comercial – o outro foi de 2017-2020.