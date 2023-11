Emendas impositivas vão beneficiar 585 PCDs na Apae de Santa Bárbara

Clínica de Fisioterapia e Reabilitação, um dos destinos da verba direcionada à Apae - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Entidade mais beneficiada pelas emendas impositivas na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município informou que os recursos serão direcionados para a saúde e assistência de 585 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, assim como para os pacientes que frequentam as clínicas de fisioterapia e audiologia.

Ao todo, os vereadores reservaram quase R$ 300 mil – precisamente R$ 299.649,26 – do orçamento de 2024 para a associação. As emendas, que são inéditas na cidade, ainda precisam passar por aprovação no Legislativo, mas não devem enfrentar resistência no plenário.

“A gente vinha solicitando isso [destinação de recursos] há algum tempo. É a primeira vez que seremos contemplados. Conversamos com os vereadores e eles se mobilizaram. Pra nós, é maravilhoso por conta da alta demanda em atendimento especializado de reabilitação”, comenta Lídia Imaculada Bigoto Gonçalves de Oliveira, coordenadora geral da Apae de Santa Bárbara.

Com a destinação dos recursos, a Apae poderá manter e melhorar as instalações físicas e equipamentos, atendendo de maneira mais eficaz às necessidades dos beneficiários. Lídia enfatiza que o dinheiro será utilizado de acordo com as sugestões de cada vereador.

As emendas impositivas permitem aos parlamentares direcionarem parte do orçamento municipal para obras e projeto que escolherem. Elas correspondem a 0,3% da receita corrente líquida do município, totalizando R$ 2.437.482,69, como indicado na proposta orçamentária protocolada pela prefeitura. Metade desse montante deve ser destinado a ações e serviços públicos de saúde.

Cada um dos 19 vereadores tem direito a R$ 128.288,56. Sete parlamentares alocaram recursos para a Apae.

Alguns vereadores optaram por direcionar recursos específicos para a Clínica de Fisioterapia e Reabilitação da entidade. Segundo Lídia, a clínica presta atendimento a pessoas que frequentam a Apae e também àqueles que sofreram AVC (Acidente Vascular Cerebral), acidentes, traumas neurológicos, entre outros.

São realizados 2,2 mil procedimentos por mês. Além disso, há a clínica de audiologia, que atende tanto os alunos quanto a comunidade.