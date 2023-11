Embriagado, homem é preso após bater em carro estacionado e trailer de lanches, em Santa Bárbara

Preso em flagrante, ele também estava com a habilitação e o licenciamento do carro vencidos

Um caldeireiro de 45 anos foi preso em flagrante na Rua Nazaré Paulista, no Jardim Brasília, em Santa Bárbara, após bater o carro que dirigia contra outro veículo e um trailer de lanches que estavam estacionados. Ele estava alcoolizado, é reincidente no crime de embriaguez ao volante e tanto sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) quanto o licenciamento do carro estavam vencidos. O caso aconteceu pouco antes das 22 horas desta terça-feira (14).

Segundo consta no boletim de ocorrência, PMs (Policiais Militares) foram acionados para atender um acidente de trânsito sem vítima. No local, constataram que o acusado havia batido o seu Fiat Pálio contra um Volkswagen Gol que estava estacionado na Rua Aristides Bueno de Oliveira. Em seguida, ele ainda bateu o Pálio contra um trailer de lanches fixo na Rua Nazaré paulista.

O homem informou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica uma hora antes dos acidentes, mas exalava álcool, tinha fala alterada e demonstrava desequilíbrio; ele fez o teste do etilômetro. Os policiais também constataram que a CNH do motorista e o licenciamento do carro estavam vencidos desde 2019, e o homem já havia sido condenado por embriaguez ao volante antes.

Conduzido ao Plantão Policial do município, ele teve prisão e fiança ratificadas, no valor de R$ 2 mil, que não foram pagos. Sendo assim, o caldeireiro permaneceu preso. Carros e trailer seriam periciados, e o Fiat Pálio foi apreendido.