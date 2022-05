Em um período de sete horas, dois são presos por agressões a mulheres, em Santa Bárbara

Em um período de sete horas, dois homens, um de 31 anos e o outro de 27, foram presos por agressões a mulheres, em ocorrências distintas, nos bairros Jardim Mollon e Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. Os ataques ocorreram na noite de segunda-feira (2) e madrugada desta desta terça-feira.

Nos dois episódios, os detidos estavam alterados, procuravam por entorpecentes e ameaçaram as vítimas com facas.

Na primeira ocorrência, no Jardim Europa, por volta de 19h desta segunda, o agressor entrou na casa de sua tia, quebrou móveis e todos os vidros da residência, agrediu a mulher e fez ameaças de morte à ela com uma faca.

Durante as agressões, a vítima deu um chute no sobrinho, conseguiu fugir da casa com a filha de 12 anos e chamar a PM que, ao chegarem na residência, encontraram o homem alterado. Foi necessário usar uma arma de choque para detê-lo. Ele precisou passar por cuidados médicos no Pronto-Socorro Afonso Ramos e posteriormente foi conduzido ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante por ameaça, lesão corporal e resistência.

Já no segundo caso, a PM foi chamada por volta de 2h desta terça para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Mollon.

No local, a vítima de 53 anos, que é mãe do agressor, afirmou que esta não é a primeira vez que é agredida e que já tem um pedido de medida protetiva contra o filho que, nesta madrugada, invadiu a sua casa após escalar o muro do vizinho.

Depois de ter acesso ao imóvel, ele pediu comida, se alimentou e depois quis dinheiro para comprar entorpecentes. Diante da recusa, o filho pegou uma faca, ameaçou cortar seu pescoço e ascendeu as bocas do fogão, afirmando que iria explodir a todos.

A mulher conseguiu fugir do filho e acionou a PM. O homem foi levado ao plantão policial. Foi arbitrada uma fiança de R$ 1,3 mil que não foi paga e ele permaneceu preso violência doméstica.