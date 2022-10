Em tentativa de furto, homem usa chave errada e é preso em Santa Bárbara

Homem tentou furtar um carro no Jardim Pérola, mas teve problemas para dar partida e foi flagrado pela PM

Um homem de 29 anos foi preso acusado de tentar furtar um carro em Santa Bárbara d’Oeste na madrugada deste sábado (8). Ele tentava dar partida no veículo, porém estava com a chave errada. O fato foi flagrado pela PM (Polícia Militar).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 4h30, a PM foi chamada para atender a uma ocorrência de furto de veículo na Rua do Feijão, no Jardim Pérola.

Ao chegarem ao local, encontraram um homem tentando dar partida em um Fiat Uno, porém a chave era de um carro da Honda.

Questionado pela equipe, ele negou o furto, disse que o carro era seu, porém não conseguiu provar. Além disso, o dono do Uno esteve presente, configurando desse modo a tentativa de furto.

Todos foram conduzidos ao Plantão Policial e uma fiança de R$ 1,3 mil foi arbitrada. Como o valor não foi pago, o homem ficou preso em flagrante por furto tentado.