Em sete dias, casos de dengue aumentam 52% em Santa Bárbara

Em uma semana, o número de casos confirmados de dengue em Santa Bárbara d’Oeste subiu de 493, registrados até o último dia 18, para 749, contabilizados até esta terça, um aumento de 52%. Os dados são da prefeitura barbarense.

Em 2022 ainda não houve mortes por dengue na cidade, mas a Secretaria de Saúde informou que investiga quatro óbitos. Se confirmadas, serão as primeiras vítimas em Santa Bárbara desde 2019.

Os levantamentos fornecidos pela administração, a pedido do LIBERAL, mostram um crescimento acelerado da doença no município.

Nos três primeiros meses deste ano, Santa Bárbara somava 350 pessoas diagnosticadas com dengue. Na semana passada, dia 18, o número de infectados já havia subido para 493. E, oito dias depois, no dia 26, as estatísticas chegaram aos 749 casos.

Ou seja, houve um aumento de 256 pessoas diagnosticadas em relação à semana passada e 399 em comparação com o início do mês. O que significa que, só em abril, mais pessoas foram infectadas pelo vírus do que nos três primeiros meses do ano.

Para conter este aumento de casos na cidade, agentes da prefeitura têm realizado nebulização em áreas públicas para combater o mosquito transmissor, o Aedes Aegypti.

Essa atividade se soma ao trabalho de nebulização que é feito dentro das residências.

Trabalho. A orientação aos moradores sobre os cuidados para impedir a proliferação do mosquito, o uso de armadilhas para eliminar ovos, e ação de bloqueio em áreas de criadouros e transmissão são outras ações realizadas, segundo informou a administração.