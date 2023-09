Em SB, proposta prevê R$ 2,2 milhões do orçamento municipal para emendas de vereadores

Cada um dos 19 vereadores poderia sugerir emendas ao orçamento no valor total de R$ 118 mil, de acordo com estimativas da câmara

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste estima R$ 2,2 milhões do orçamento municipal por meio de emendas impositivas para os vereadores, que serão aprovadas no limite de 0,3% da Receita Corrente Líquida prevista no Projeto de LOA (Lei Orçamentária Anual). Metade deste percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

A diretora da controladoria da câmara, Raquel Campagnol explicou que entre maio de 2022 e abril de 2023, por exemplo, a receita corrente líquida de Santa Bárbara d’Oeste foi de R$ 748,1 milhões.

Levando-se em conta o que o Legislativo poderá aprovar, cada um dos 19 vereadores poderia sugerir emendas ao orçamento no valor total de R$ 118 mil.

Segundo ela, a proposta deve ser apresentada pelo Poder Executivo até o dia 30 de setembro. “Somente depois desse período será definido o valor exato para cada parlamentar.”

A Lei Orgânica também põe à disposição dos vereadores a apresentação dessas emendas de forma individual ou coletiva e equitativa.

O assunto foi discutido na câmara na última quarta-feira (30), durante reunião entre vereadores e a assessores.

Por sua vez, em Americana, a secretária de Fazenda Simone Inácio de França Bruno, estimou, na última segunda, em R$ 199 mil por vereador as chamadas emendas impositivas em 2024, primeiro ano em que o dispositivo deve estar vigor.

Dessa forma, os 19 parlamentares do município vão controlar um total de R$ 3,7 milhões do orçamento. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) estimou a arrecadação da cidade em R$ 1,3 bilhão para o próximo ano.

“É uma prática que nós já vimos em outras esferas e vamos ter o orçamento impositivo aqui. Existe um percentual do orçamento para a indicação dos vereadores. A prefeitura vai colocar dinheiro na mão do vereador. Vai aplicar na prestação de serviço que ele indicar”, explicou Simone.