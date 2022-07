Em SB, homem é preso após agredir namorada, que precisou ser internada

Mulher foi socorrida para o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Um homem de 34 anos foi preso na madrugada deste sábado (2) por violência doméstica, acusado de agredir a companheira, de 43, com socos e pontapés em Santa Bárbara d’Oeste.

Ela foi socorrida ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos com diversas fraturas e permaneceu internada em observação para realizar exames e tomografia. O médico pediu um prazo de seis a 12 para observá-la.

A agressão ocorreu perto das 4 horas e foi vista e confirmada por uma vizinha, que não quis se identificar. Segundo o boletim da ocorrência, o casal morava junto na residência da vítima há 30 dias, no bairro Cidade Nova 2.

Eles estavam bebendo em casa quando o homem a chamou para ir a um bar. Ela se negou num primeiro momento, por estar ciente de que tinham histórico de brigas ao beberem, mas depois concordou, conforme o registro policial.

Depois, já no estabelecimento, ele resolveu ir embora e ela se negou, gerando outro desentendimento, que fez com que o homem fosse colocado para fora do local pelo segurança.

A mulher voltou sozinha para casa mais tarde, mas o homem não a deixou entrar e começou a agredi-la. Quando a viatura da PM (Polícia Militar) chegou à residência, a vítima estava machucada, ensanguentada, chorando e em choque, alegando que sofreu agressões por parte do namorado.

O homem foi chamado para fora da casa, negou a situação e disse que ela voltou sozinha do bar já machucada. Ele teve voz de prisão decretada por violência doméstica e, como não pagou a fiança estipulada de R$ 2 mil, permaneceu preso.