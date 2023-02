Em SB, câmara não vota contas municipais desde 2014 e é a mais ‘atrasada’ da região

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste é a mais atrasada da RPT (Região do Polo Têxtil) nas votações das contas da prefeitura. De acordo com levantamento feito pelo LIBERAL, o último parecer apreciado pelos vereadores barbarenses foi relativo às contas de 2014, do ex-prefeito Denis Andia (MDB), em 2018.

O cenário contrasta com as câmaras dos outros municípios da região. Em agosto de 2022, a Câmara de Americana aprovou as contas de 2018 da prefeitura. Nova Odessa e Sumaré já votaram as contas de 2019, e Hortolândia é a cidade mais adiantada, já que em novembro de 2022 chancelou um parecer favorável ao balanço de 2020.

Novo presidente da câmara, Paulo Monaro deve por em votação contas de 2015 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As votações das contas da prefeitura são um importante rito político e administrativo. As prefeituras enviam o balanço do ano ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), que tem a incumbência de analisar as finanças municipais e emitir um parecer positivo ou negativo. O resultado deste parecer é enviado tanto para a administração, quanto para a câmara.

Dentro do Legislativo, o parecer do TCE é conferido pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia, que emite um parecer próprio e envia ao presidente da câmara local, responsável por pautar a discussão em uma sessão ordinária. A votação dos vereadores é feita de acordo com o parecer da comissão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caso de Santa Bárbara, estão engavetadas as votações das contas rejeitadas de 2015 a 2020, quando Felipe Sanches (PDT), atual vice-prefeito, e Joel do Gás (PV), atual secretário municipal de Governo, eram presidentes da câmara.

A situação pode mudar ainda neste ano, já que o novo presidente do Legislativo barbarense, Paulo Monaro (MDB), tem se mostrado oposicionista ao governo do atual prefeito Rafael Piovezan (MDB), aliado político de Andia.

Em janeiro, durante participação no programa Liberal No Ar, da Rádio Clube (AM 580), Monaro disse que “tudo o que está na gaveta vai ser colocado para andar”, inclusive as contas da gestão de Denis.

A intenção foi ratificada por Celso Ávila (PV), um dos membros da Comissão de Finanças, que ainda revelou que a mesa diretora irá abrir uma sindicância para investigar a tramitação das contas de 2017 e 2018, quando Felipe Sanches, atual vice-prefeito, era presidente da Câmara.

Em nota via assessoria de imprensa, o vice-prefeito, Felipe Sanches, que exerceu a presidência da câmara entre 2019 e 2020, e o secretário de Governo, Joel do Gás, que exerceu a presidência do Legislativo entre 2021 e 2022, informaram que “em nenhum momento as contas ficaram paradas e seguiram a tramitação conforme regimento interno da casa”.

OMISSÃO

Em conversa com o LIBERAL, o procurador da Câmara de Santa Bárbara, Luiz Otávio Melo Pereira Paula, explicou que “não existe nenhuma implicação jurídica” quanto à não votação das contas por parte do Legislativo e que cabe ao povo julgar “a suposta conduta omissiva” dos vereadores.

Porém, uma votação que rejeite a conta de ex-prefeitos pode ser o gatilho para um processo jurídico e administrativo, explica o advogado e professor de direito constitucional, Fabio Tavares Sobreira.

“A câmara faz um julgamento das contas da prefeitura. Se ela for negativa, isso pode motivar a abertura de um processo jurídico. Somente o Poder Judiciário, por meio do Ministério Público, pode declarar se o motivo da rejeição configura ato doloso de improbidade administrativa, o que pode deixar o prefeito inelegível por oito anos”, explicou Fabio.

NOTIFICAÇÃO

Os vereadores notificaram o ex-prefeito Denis Andia, no dia 10, para que ele apresente uma defesa prévia quanto ao parecer contrário às contas de 2015. Ele tem até 10 dias para se manifestar. Segundo a câmara, após esse prazo, a Comissão de Finanças irá enviar ao presidente e o projeto deverá ser pautado entre o fim de fevereiro e o início de março.