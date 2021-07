Em SB, adutora rompe na Zona Leste e prejudica abastecimento

Nesta quinta-feira (1º), um rompimento ocorrido na adutora que abastece bairros da Zona Leste, em Santa Bárbara d’Oeste, poderá afetar o abastecimento de água nos bairros da região. A previsão é de normalização no abastecimento por volta das 14h.

Entre os bairros afetados, estão: Cidade Nova, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Parque das Nações, Dona Regina, Ferrrarezi, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, São Camilo, Laranjeiras e Joias de Santa Bárbara.

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), uma equipe já está no local para realização do reparo. O imprevisto rompimento ocorreu na noite desta quarta-feira (30), no trecho do Corredor Metropolitano.

O departamento solicita compreensão da população e orienta a economia de água das caixas d’água dos imóveis durante esse período.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800-770-3459 ou (19) 3459-5910, e também pelo o WhatsApp (19) 9992-6848.