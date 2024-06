Em Santa Bárbara, zona leste tem Festival da Cultura Nordestina neste sábado e domingo

O “Festival Tradições de Santa Bárbara – Festa da Cultura Nordestina 2024” acontecerá neste sábado (22) e domingo (23), na Praça da Migração, no Jardim Pérola, com entrada gratuita.

A festividade terá agenda cultural com artistas barbarenses e da região, além de cardápio com pratos nordestinos ofertados por instituições sociais. O evento será das 18h às 23h no sábado e das 15h às 21h no domingo.

O palco recebe duas atrações no primeiro dia: Otávio Carloto e banda animam o público às 19h, com sertanejo. Às 21h é a vez do Forró da Nega.

O domingo terá o dia repleto de música, iniciando às 13h30 com Janaína de Cássia, com MPB e samba. Sheila Canova e banda apresentam um repertório variado às 15h30, seguidos de Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra, às 17h30.

Festival Tradições movimenta a Praça da Migração neste fim de semana – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O festival será encerrado por Lis Ferraz e banda, às 19h30. Além de cantora, ela é acordeonista e apresenta forró pé de serra.

A cultura nordestina estará representada também na área da alimentação. O evento terá o açaí tradicional do nordeste no cardápio, servido com flocos de tapioca. O clássico, no estilo “sorvete”, também estará entre as opções.

Outros pratos típicos serão servidos, como o sarapatel, preparado com vísceras de porco, cabrito ou ovelha. O cardápio conta ainda com caldo de mocotó, baião de dois e bolo de rolo.

Além disso, pratos como pastel, hambúrguer e batata frita farão parte do evento.

Confira o cardápio completo:

Serviço de Assistência Social – MEIMEI

Açaí Tradicional do Nordeste – Açaí e Flocos de Tapioca

Copo de Açaí 300 ml (com Leite em Pó e Leite Condensado)

Copo de Açaí 500 ml (com Leite em Pó, Leite Condensado e uma Fruta Banana ou Morango)

Pastel: Carne Seca com Abóbora Cabotia, Palmito, Queijo e Carne

Lanche de Linguiça do Sertão

Batata Frita com Bacon e Cheddar

Batata Frita Simples

Combo: Lanche de Linguiça do Sertão e Batata Frita

Associação Orquestra Barbarense de Violas

X-Burguer

X-Burguer Bacon

Sarapatel

Feijão Tropeiro

Caldos de Mocotó ou de Mandioca com Costela desfiada

Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – APNEF

Lanche de Pernil

Lanche de Costela

Acarajé

Escondidinho de Frango ou Carne Seca

Cuscuz

Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM

Batata Chips

Cachorro Quente

Tapioca Salgada: Calabresa, Mussarela, Presunto e Mussarela, Frango com Catupiry, Carne Seca

Tapioca Doce: Brigadeiro

Canjica

Churros Doce: Doce de Leite, Brigadeiro, Goiabada, Cocada Branca e Queimada, Paçoca e Pé de Moleque

Churros Salgado: Carne Seca, Linguiça e Frango

Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV

Espeto: Carne, Frango e Linguiça

Caldo de Mandioca, com Mandioquinha e Batata

Porção de Mandioca Frita

Baião de 2

Combo: Baião de 2, Caldo e Mandioca Frita (200 gramas)

Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança

Porção de Bolinho de Mandioca com Provolone ou Abóbora com Carne Seca (8 unid)

Porção de Coxinhas: Costela ou Carne Seca (6 unid)

Bala Baiana

Bolo de Rolo

Doces Típicos: Morango no Chocolate, Maça do Amor, Cocada Branca e Queimada, Quebra Queixo e Coquinho

Festival Tradições de Santa Bárbara – Festa da Cultura Nordestina 2024

Datas e horários: sábado (22), das 18 às 23 horas, e domingo (23), das 12 às 21 horas

Local: Praça da Migração

Endereço: Avenida da Indústria, s/nº – Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste

Entrada gratuita