Em Santa Bárbara, tribunal do crime termina em disparo acidental e três presos

Trio tentava sequestrar um comerciante, quando um dos criminosos derrubou a arma no chão e foi baleado; bandido ferido foi deixado no PS Afonso Ramos

Três homens invadiram a residência de um comerciante de 48 anos, no bairro Terrazul, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta sexta-feira (16).

Eles chegaram a agredi-lo e tentavam sequestrar o homem para um “tribunal do crime” do PCC (Primeiro Comando da Capital), quando um dos criminosos derrubou a arma no chão e foi baleado acidentalmente no abdômen.

O bandido ferido foi deixado no Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos pelos comparsas, que fugiram em seguida. O carro usado pelos bandidos foi identificado pelas câmeras de segurança da unidade e os dois suspeitos, que são irmãos, foram localizados na Vila Amorim, em Americana.

Veículos apreendidos com o bando foram levados à delegacia de plantão em Santa Bárbara – Foto: Polícia Militar / Divulgação

O trio foi autuado em flagrante sob acusações de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, além das tentativas de homicídio e de sequestro. Os suspeitos foram levados ao plantão policial e ficaram detidos, enquanto o criminoso baleado seguiu internado sob escolta.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Uma Chevrolet Montana e um Volkswagen Nivus, um celular quebrado e uma munição de calibre 9 mm foram apreendidos na ação policial.

O caso

A vítima informou à PM (Polícia Militar) que estava em casa com a família, quando os homens encapuzados entraram no imóvel carregando lacres de plástico, dizendo que levariam o comerciante, no momento em que ele reagiu e foi agredido no rosto com coronhadas.

Em seguida, a arma de um dos bandidos caiu e disparou, acertando o criminoso no abdômen. Após o disparo, eles colocaram o comparsa na caçamba da Montana e fugiram, mas a placa do carro foi identificada por câmeras.

A picape, que era clonada, foi encontrada pela PM estacionada no Conjunto Habitacional Roberto Romano, também em Santa Bárbara, e tinha uma mancha de sangue na porta dianteira direita. Minutos depois, os policiais foram avisados que um homem baleado havia acabado de dar entrada no pronto-socorro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os agentes descobriram que ele foi deixado na unidade pelos colegas, que já estavam em outro carro, o Nivus. As placas foram identificadas por câmeras e os policiais conseguiram chegar até a casa dos irmãos, na Vila Amorim.

Ao perceber a aproximação dos policiais, um deles quebrou o celular e o jogou no lixo, mas o aparelho foi apreendido para perícia, enquanto os dois foram presos.

A Polícia Civil continuará a investigação na tentativa de identificar outros envolvidos com a facção criminosa.