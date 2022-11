Em Santa Bárbara, Tivoli Shopping dá início à campanha Natal 5 Estrelas

O Tivoli Shopping anunciou nesta quinta-feira (3) que dará início às celebrações de Natal e terá a chegada do Papai Noel neste sábado (5), com a temática Natal 5 Estrelas. Além da presença do bom velhinho, haverá atrações para comemorar o período natalino.

Durante o dia, haverá interação de personagens natalinos com o público, com distribuição de balas e bexigas, além de pipoca. Durante a tarde, a praça de eventos do shopping receberá apresentações, assim como passeios de trenzinho pelo estacionamento.

Papai Noel chega neste sábado ao Tivoli Shopping – Foto: Tivoli Shopping / Divulgação

O local ainda será o ponto central da decoração do Natal 5 Estrelas. O Jardim Encantado, repleto de elementos natalinos, como guirlandas, trenó e uma árvore de Natal gigante, com 8 metros de altura, visa encantar adultos e crianças.

À noite, será feita outra apresentação, que convidará o público para a abertura oficial do Natal, que culminará em um show especial, com a chegada do Papai Noel, às 19h30.

Depois, ocorrerá a primeira apresentação do Show de Luzes e o Papai Noel ficará em seu trono, para receber a criançada e tirar fotos com o público.

O bom velhinho irá recepcionar as crianças, conversar, receber pedidos e cartinhas. No local, também haverá um “troninho pet”, para as famílias que quiserem registrar o momento junto com seus bichinhos.

Neste ano, o show de luzes continuará presente na celebração do shopping, com uma estrela gigante e brilhante no estacionamento, em alusão à 6ª estrela que a seleção brasileira busca conquistar na Copa do Mundo.