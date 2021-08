Em Santa Bárbara, Tivoli Shopping criará espaço Boulevard

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, receberá um espaço Boulevard na Portaria B, localizada próxima à loja Cobasi. A obra iniciará nesta quarta-feira (11) e por isso estará fechada para acesso do público nos próximos 50 dias, período estimado para reforma.

Previsão é que espaço seja entregue em 50 dias – Foto: Divulgação / Tivoli Shopping

No local será criado um Boulevard, que consiste em um espaço de convivência contemporâneo, que contará com pequenas arquibancadas de estar, mesas, bancos, quiosques e paisagismo com vegetação.

De acordo com o projeto arquitetônicos e paisagísticos, o novo espaço irá valorizar a iluminação natural e imitar a ambiência de uma praça ao ar livre, com volumetrias e mobiliários de estilo urbano e lúdicos. Além disso, contará com diversidade de elementos naturais, como pedras, fontes de água e cercas vivas.

O Boulevard também reforçará a política pet friendly do Tivoli Shopping e poderá ser aproveitado pelos clientes que forem ao shopping acompanhados de seus pets.

Novo espaço irá valorizar a iluminação natural e imitar a ambiência de uma praça ao ar livre – Foto: Divulgação / Tivoli Shopping

Para acessar o interior do shopping durante o período da obra, o público deve utilizar as outras entradas do empreendimento. A mais próxima é a Portaria C, localizada próxima às Lojas Americanas e Casas Bahia. O local está devidamente sinalizado para os clientes.