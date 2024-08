Em Santa Bárbara, sete vias do Parque Industrial de Cillo serão pavimentadas com investimento de R$ 7,2 milhões

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste homologou nesta quarta-feira (28) uma licitação para pavimentação de sete vias do Parque Industrial de Cillo. O serviço custará R$ 7,2 milhões e será feito pela empresa Datec Construção e Infraestrutura.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A verba é proveniente de repasse realizado pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, chefiada pelo ex-prefeito Denis Andia.

Obra tinha sido anunciada pelo prefeito Rafael Piovezan (PL) em fevereiro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A pavimentação ocorrerá nas ruas Tupis, Francisco Egydio de Godoy, Antônio Pedroso, Aniz Baruque, José Nicolau Lux e João Braulino, além da Rodovia Dr. Ernesto de Cillo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A obra tinha sido anunciada pelo prefeito Rafael Piovezan (PL) em fevereiro. Na ocasião, ele apresentou o projeto para empresários do Parque Industrial.

Agora, com o encerramento do processo licitatório, a empresa que realizará os trabalhos já está definida. Falta, ainda, a assinatura do contrato. A prefeitura não informou um prazo para início e conclusão do serviço.