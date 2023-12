Em Santa Bárbara, sessão tem protesto e troca de ofensas

Grupo com 40 moradores do Cruzeiro do Sul esteve na sessão para cobrar votação de projeto sobre infraestrutura e saneamento

Um grupo de 40 moradores do bairro Cruzeiro do Sul esteve na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (12), para cobrar a votação do projeto do Executivo que permite um financiamento de R$ 25 milhões com a Caixa Econômica Federal, para a aplicação em obras de infraestrutura e saneamento.

Moradores usaram a tribuna livre e houve troca de ofensas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O que era para ser uma oportunidade de diálogo, pois parte deles usou a tribuna livre, virou uma troca de ofensas.

“Quando pedi para que os moradores usassem o espaço para discutirem as necessidades do bairro e não só falar mal do prefeito, alguém gritou que estava recebendo dinheiro. Não viemos na câmara para fazer politicagem. Nossa única preocupação é com o nosso bairro que precisa de muitas melhorias”, ressaltou uma das moradoras, Bárbara Rodrigues.

O vereador Joi Fornasari (PV) destacou a importância do projeto, que tramita na Casa desde agosto e até agora não passou pelas comissões.

“Todos os vereadores que precisamos para votar os pareceres nas comissões estavam na sessão. A prefeitura é impossibilitada de várias ações, o município corre o risco de perder esse dinheiro”, disse.

O vereador Felipe Corá (Patriota), que integra a Comissão de Justiça e Redação, afirmou que assinaria o parecer que permitiria a continuidade da tramitação.

No entanto, precisaria de mais uma assinatura do presidente da comissão, Eliel Miranda (PSD) ou Reinaldo Casimiro (Podemos).

“O projeto ainda nem chegou na nossa comissão, queremos que o prefeito Rafael Piovezan (MDB) nos encaminhe um ofício dizendo onde será gasto o dinheiro”, afirmou Eliel.

Juca Bortolucci (PV) chegou a ler o regimento da câmara que permite que o projeto possa ser votado sem os pareceres. “A proposta foi protocolada há 120 dias, basta fazer a votação.”

No entanto, durante a sessão, o presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB) destacou que o projeto ainda estava no prazo regimental e, portanto, não seria colocado em pauta.

Até às 20 horas desta terça (12) a sessão estava suspensa e a votação da medida seguia indefinida.