Em Santa Bárbara, São Fernando terá sistema de drenagem e um piscinão

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste começou, na quinta-feira, as obras de um novo sistema de drenagem e a construção de um piscinão na região do Jardim São Fernando. O valor não foi revelado pelo poder público. O local é conhecido por sofrer com os alagamentos e enchentes. Em dezembro de 2022, o LIBERAL mostrou a realidade de alguns moradores que perderam móveis.

O objetivo do Executivo barbarense é solucionar não só o problema do bairro, mas também melhorar o escoamento de água da Avenida Santa Bárbara. De acordo com a prefeitura, um estudo mostrou que a impermeabilização do solo tem prejudicado as vias da região, por isso são necessárias as instalações de bocas de leão do tipo grelha para melhorar o escoamento.

Obras já começaram e sistema irá contar com tubulações que têm até um metro de diâmetro – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Toda a água captada pelo novo sistema será transportada por novas tubulações, de até um metro de diâmetro, e será levada a um piscinão, construído debaixo do solo e que ficará próximo à Rua da Agricultura.

Este piscinão funcionará como um reservatório e terá mecanismos para escoar gradativamente a água A estimativa de capacidade é de cinco a 10 milhões de litros.

“A gente sabe que durante décadas a região do São Fernando é um ponto muito desafiador com relação à drenagem e enchentes que acontecem. Ali é um bairro onde se chamava, antigamente, de lagoa seca, porque foi construído em cima de uma lagoa que secava no Inverno. Só por essa história já é possível pressupor que é uma área complicada”, contou o prefeito Rafael Piovezan (MDB), em entrevista à Rádio Santa Bárbara FM, da prefeitura.

Os serviços devem se intensificar nas próximas semanas e, em alguns períodos da obra o trânsito de veículos pode sofrer alterações na região.

“A gente sabe do transtorno e que vai sofrer um pouco com a execução, mas é uma obra extremamente necessária para resolver esse problema que é histórico. É sem dúvidas a maior obra de sistema de galerias e drenagem do nosso governo”, disse Piovezan.

O Jardim São Fernando já conta com um piscinão, inaugurado em 2013, que funciona em um campo de futebol próximo à UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, entre a Avenida Alfredo Contatto e a Rua Jade. Mesmo assim, as regiões mais baixas, em especial o cruzamento das ruas Ametista, Papel, Fluorita, Brilhante e Antônio Miranda Filho, ainda sofrem com o período mais crítico das enchentes.